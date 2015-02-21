طرحهای مقابله با جرایم سایبری در زنجان ۶۸ درصد رشد داشته است

سردار علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رصد پلیس فتا از فضای سایبری افزود: در فضای مجازی پلیس در این فضا گشت های اینترنتی را روزانه در دستور کاریی خود دارد.

وی اظهار داشت: پلیس فتا استان زنجان با داشتن کارشناسان و متخصص در حوزه سایبری روزانه بیش از ۱۰۰ سایت و وب سایت را رصد می کند.

فرمانده انتظامی استان زنجان به بیشترین جرایمی که در فضای سایبری در استان زنجان رخ می دهد اشاره کرد و گفت: بیشترین جرایم هتک حرمتهای اخلاقی و کلاهبرداری مالی است.

سردار صالحی تاکید کرد: پلیس فتا با گشت زنی های اینترنتی که دارد درصدد این است که هیچ گونه هتک حرمت اخلاقی به مردم وارد نشود و در طی ۱۱ ماهه سالجاری توفیقات خوبی را داشته است.

وی گفت: متاسفانه در فضای مجازی افرادی سود جو هستند که با ترویج بداخلاقی و فرهنگ غربی درصدد سست کردن ارزشهای اخلاقی هستند و باید خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند چرا که فضای مجازی یک فضای بسیار ضعیف و حساسی است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: آموزش های پلیس فتا تخصصی است و در این راستا این ارگان نظامی با تربیت کار شناسان متخصص در فضای مجازی رصد روزانه از سایت ها دارد.

سردار صالحی یاد آورشد: متاسفانه برخی همشهریان زنجانی در برداشت از حساب دقت نمی کنند و افرادی سود جو هم از موقعیت استفاده کرده و اقدام به برداشت غیر قانونی از حساب افراد می کنند.

وی در ادامه افزود: پلیس فتا برنامه های آموزشی را در سطح مدارس، دانشگاهها اجرا می کند و همچنین این آموزش از طریق رسانه های شنیداری و مکتوب هم انجام شده است.

فرماندهی انتظامی استان زنجان یکی از ماموریت های پلیس سایبری را در حوزه فضای مجازی رصد اینترنتی عنوان کرد و یاد آورشد: پلیس فتا در راستای شناسایی سایت های دارای محتوای مجرمانه فعالیت می کند که در این راستا پلیس فتا از زمان شروع تاکنون اقدامات خوبی داشته و توانسته سایت های محتوای مجرمانه را شناسایی کند و در برخورد با مجرمین اقدامات قانونی به عمل آمده است.

سردار صالحی گفت: پلیس فتا ماموریتهایی هم به تناسب جامعه و ارائه هشدارها و راهکارهای پیشگیری از این آسیب ها ویژه بحث حوزه امنیت اطلاعات و پست الکترونیکی در دستور کاردارد.

وی ابراز کرد: اقدامات پیشگیرانه از برنامه های مهم پلیس فتا است و آگاه سازی در طول سال انجام می شود.

فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: با توجه به کارکردهایی که اینترنت دارد و اشرافیتی که در فضای واقعی در سه مقوله پیش بینی، پیشگیری و مقابله وجود دارد مجرمان این فضا را امن نمی ببینند و به لحاظ اینکه فضای سایبری ویژگی های خاص خود را دارد بستر لازم برای ارتکاب جرم را دارد بنابراین ایجاد امنیت همانطور که در فضای واقعی مهم است بنابراین در فضای مجازی ایجاد امنیت بهم قابل توجه است که در این راستا باید همه مشارکت لازم را در ایجاد امنیت این فضا را داشته باشند.

سردار صالحی به مردم توصیه کرد به پیامک هایی که برایشان ارسال می شود اعتماد نکنند و با وعده هدایا و جایزه های مختلف میلیونی فریب افراد سود جو را نخورند و همچنین به هنگام استفاده از ایمیل هم رمز عبور خود را محرمانه نگه دارند و رمز عبور برداشت از حساب بانکی را در گوشی خود ذخیره نکنند چرا که ممکن است با گم شدن گوشی کلیه اطلاعات شما دست افراد کلاهبردار بیفتد.

وی همچنین از شهروندان زنجانی خواست فایل های شخصی و عکس های خانوادگی خود را در سیستم کامپیوتری ذخیره نکنندو به هنگام خرابی سیستم نرم افزاری آن را به افرادی که مورد اعتماد هستند بدهند تا درست کنند چرا که ممکن است از فایلهای شخصی کارهای غیر اخلاقی ومنافی عفت انجام دهند.