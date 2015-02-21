پارک جنگلی که آب می رود/ ریه تنفسی بروجرد را دریابیم

به گزارش خبرنگار مهر، پارک جنگلی شهید بهشتی از عرصه های طبیعی شهرستان بروجرد است که محدوده آن طی سالهای اخیر به دنبال ساخت و سازهای مختلف، اجرای پروژه های زیرساختی، عدم حفاظت از درختان و… روبه کاهش رفته است.

این پارک در گذشته و در طرح جامع شهر بروجرد ۹۲ هکتار بوده که با دخالت برخی ارگانها و توسعه شهر بروجرد به ۶۰ هکتار کاهش یافته است.

۳۰ هکتار از فضای پارک قربانی توسعه شهر شد

به رغم اینکه هر ساله در مراسم های مختلف کار درخت کاری و غرس نهال در محل این پارک صورت می گیرد به جای بهبود وسعت آن شاهد کاهش آن بوده ایم به طوریکه از دست رفتن بیش از ۳۰ هکتار از این پارک جنگلی رهاورد توسعه شهر بروجرد بوده است.

کاهش این وسعت از پارک جنگلی بروجرد که از آن به عنوان یکی از مهم ترین ریه های تنفسی شهر یاد می شود در نوع خود تاثیر قابل توجهی بر سرانه فضای سبز شهر توریستی بروجرد داشته است، موضوعی که انتظار می رود از استمرار آن جلوگیری شود.

در این راستا مطابق توافق نامه ای که میان اداره منابع طبیعی شهرستان و شورای شهر بروجرد منعقد شده این پارک تحویل شهرداری شده است تا متولیان امر در شهرداری جلوگیری از استمرار تعرض ها به محدوده این عرصه طبیعی را از اولویت های خود اعلام کنند.

با وجود کمبود آب نمی توانیم پارک جدیدی احداث کنیم

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد در رابطه با حفاظت از این عرصه طبیعی در گفتگو به خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک جنگلی شهید بهشتی بروجرد یکی از ظرفیت های طبیعی این شهرستان است که باید در حفظ و نگهداری آن تلاش شود.

داریوش عباسی با تاکید بر حفظ داشته های موجود در شهرستان می افزاید: در حال حاضر با وجود کمبود آب نمی توانیم پارک جدیدی احداث کنیم زیرا متاسفانه با روند روزافزون خشکسالی ها مواجه هستیم.

وی ادامه می دهد: لذا حراست از داشته های فعلی آن هم با این ظرفیت به عنوان عرصه ای طبیعی و بکر وظیفه هر شهروند است.

عباسی تاکید می کند که اگر مشکل خشکسالی مطرح نبود می توانستیم در منطقه ونایی بروجرد یک پارک جنگلی جدید به مساحت ۳۰۰ هکتار ایجاد کنیم که این اتفاق تا کنون نیفتاده است.

ضعف در زمینه حفاظت از فضای سبز بروجرد

وی می گوید: اما آنچه امروز مشاهده می شود تعرض برخی افراد به این منطقه و مواردی چون جدول کشی، انشعاب فاضلاب، قطع درختان و…است که موجب محدود شدن روز افزون این پارک در بروجرد شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد یادآور می شود: پارک جنگلی شهید بهشتی در ابتدا ۹۲ هکتار بوده است که امروز به دلایل مختلف به ۶۰ هکتار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در بخش حراست و حفاظت از فضای سبز شهرستان ضعیف عمل شده است، می افزاید: امسال تلاش می شود سمت شمال پارک جنگلی نزدیک زندان و بیمارستان آیت اله بروجردی نهال کاری شود و چاههای موجود را بهسازی کنیم تا آب مورد نیاز در دسترس باشد.

۵۹ هکتار از پارک در اختیار شهرداری قرار گرفت

مدیر خدمات شهری شهرداری بروجرد نیز در گفتگو با مهر می گوید: پارک جنگلی شهید بهشتی بروجرد توانسته به عنوان تفرجگاهی طبیعی جایگاه خود را در میان مردم این شهر باز کند.

احمد عبدی زاده می افزاید: این پارک با همکاری شورای اسلامی شهر و اداره منابع طبیعی بروجرد طی قراردادی ۳۰ ساله تحویل شهرداری بروجرد داده شد.

عبدی زاده ادامه می دهد: در حال حاضر در قالب قرارداد منعقد شده ۵۹ هکتار از این پارک در اختیار شهرداری قرار گرفته است که از پنج سال قبل آن را تحویل گرفته ایم.

شهرداری: اجازه تعرض به پارک را نخواهیم داد

وی می گوید: پس از تحویل محدوده ۵۹ هکتاری به شهرداری تا کنون اجازه نداده ایم کسانی به این عرصه طبیعی تعرضی داشته باشند یا حتی یک متر از آن کاهش یابد.

مدیر خدمات شهری شهرداری بروجرد می افزاید: در حال حاضر حدود هشت هکتار از این عرصه به منظور پرورش نهال در اختیار اداره منابع طبیعی بروجرد قرار دارد.

وی یادآور می شود: محدوده پارک جنگلی شهید بهشتی بروجرد برای حفاظت بیشتر محصور شده است که برای استفاده بهینه از این منطقه طبیعی به کمک بخش خصوصی کارهای زیادی صورت خواهد گرفت.

عبدی زاده می گوید: جانمایی های زیرساختهای مختلف، آلاچیق ها و ایجاد شبکه روشنایی در این پارک در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید می کند: یکی از اهداف شهرداری این است که نه تنها از درختان کم نشود بلکه روز به روز بر تعداد آنها افزوده شود که البته برای اجرایی شدن این مهم چاه آب پارک بهینه سازی شده است و مشکلی در زمینه آبیاری درختان پارک جنگلی نداریم.

مدیر خدمات شهری شهرداری بروجرد یادآور می شود: امسال هدف این است بیشترین نهال را در فصل درختکاری بکاریم بطوریکه سال گذشته ۵ هزار نهال غرس شد که در این خصوص از همه دستگاهها انتظار می رود در راستای حفظ و نگهداری درختان پارک تلاش کنند و حمایت های همه جانبه را از شهرداری بروجرد داشته باشند.

به هر روی به نظر می رسد با توجه به محدودیت های دستگاههای متولی امر برای احداث پارک جنگلی جدید حفظ این عرصه طبیعی و جلوگیری از استمرار تعرض به آن ضرورتی برای بهبود فضای تنفسی شهر بروجرد است، موضوعی که باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.