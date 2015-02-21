به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال سپاهان اصفهان که در هفته‌های گذشته به دنبال رسیدن به صدر جدول بود، شامگاه جمعه در دیداری خانگی مغلوب تیم ثامن مشهد شد.

بازیکنان تیم سپاهان بعد از پیروزی تیم مس کرمان این هفته به دنبال رسیدن به صدر جدول رده‌بندی بودند تا با شکست تیم ثامن، این عنوان را از آن خود کنند.

از سوی دیگر تیم ثامن مشهد نیز در تلاش برای حفظ صدر جدول رده‌بندی بود و پیروزی مقابل سپاهان می‌توانست خیال این تیم را از بابت حفظ صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر راحت کند.

سپاهان در شرایطی که می‌توانست در این بازی خانگی پیروز شود، در نهایت مغلوب تیم حریف شد تا فرصت رسیدن به صدر جدول رده‌بندی را از دست بدهد.

این بازی در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود تیم ثامن مشهد به پایان رسید تا تیم اصفهانی فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست بدهد.