پیکان هایی که نونوار شدند/ وفاداری جوانان کرمانی به خاطرات قدیم

به گزارش خبرنگار مهر، خیابان های کرمان این روزها بر از ماشین های مدل بالایی است که گاهی قیمتشان از میلیارد هم رد می شود.

خیابانهای هزارو یک شب، امام جمعه و شفای کرمان در ساعات پایانی شب می شود جولانگاه مازراتی، فراری، بنز، پورشه و هر روز رنگ و مدل ماشینها عوض می شود. در حالی که برای برخی سوار شدن ماشین خارجی مدل سال از نان شب هم واجب تر شده عده ای از جوان کرمانی تمام زندگی خود را گذاشته اند که پیکان داشته باشند، ماشینی خاطره انگیز که چند سالی است خط تولید آن متوقف شده است.

پیکان بازان کرمانی به خاطرات پدر بزرگهایشان پایبندند

حدود ۴۰ نفر از جوانان کرمانی اتومبیل های صفر ایرانی و خارجی خود را فروخته اند تا یک پیکان مدل پایین بخرند و با میلیونها خرج سر همش کنند تا یاد پیکان را زنده نگه دارند اینها پیکان های قدیمی را البته با اصالت روز اولشان به هر ماشین دیگری ترجیح می دهند.

در بین این پیکان ها از مدل ۴۶ پیدا می شود تا مدلهای ۶۲ جوانان، دو لوکس، کارلوس. جالب اینکه رنگ های این ماشینها هم منحصر به فرد است از صورتی گرفته تا بادمجانی، سفید یخچالی و آبی کمرنگ و قرمز و سبز رنگ تمام این خودروها متالیک و بدون حتی کوچکترین خش است و هر بیننده ای را به دهه شصت و پنجاه و چهل می برد.

روز گذشته این جوانها با ماشین های خاطره انگیزشان در جنگل قائم کرمان دور هم جمع شده بودند. در این بین بسیاری از مردم از خودروهای چند میلیونی خود پیاده می شدند و در کنار پیکانهای قدیمی عکس یادگاری می گرفتند و زمانی که این خودروها در خیابانهای اطراف جنگل رانندگی می کردند پشت سرشان راه می افتادند و با نشان دادن آنها به یکدیگر خاطرات خود را مرور می کردند.

ماشین پدر بزرگم را سرپا کردم

محمد ابراهیمی یکی از این جوانان است که با خبرنگار مهر به گفتگو نشست؛ وی گفت: پیکانم مدل ۴۶ است و با هیچ خودروی دیگری عوض نمی کنم چون این ماشین هویت ما ایرانی ها است و همه ما به همراه این ماشین خاطره داریم اکثر ایرانی های دهه ۶۰ با این خودرو جشن ازدواج گرفته اند، مسافرت رفته اند، عزاداری کردند و زندگی گذرانده اند کیفیت این ماشینها طوری بود که گاه یک نفر ۲۰ سال سوار یک ماشین می شد مثلا همین ماشین را پدر بزرگ من خریداری کرده بود.

وی افزود: من ۱۹ سال دارم و خاطره ای با این ماشین ندارم اما عاشق «پیکان جوانان» هستم و برای سرپا نگه داشتنش تا حالا ۲۰ میلیون خرجش کرده ام.

این جوان کرمانی افزود: این ماشین ها در خانه هایمان در حال خراب شدن بود اما ما تصمیم گرفتیم بار دیگر آنها را سرپا کنیم و به خیابانها بیاوریم و به نسل جدید نشان دهیم که پدران و پدر بزرکهایمان سوار چه خودروهای با کیفیتی می شدند.

وی گفت: ما حدود ۴۰ نفر هستیم که همگی جوانیم و تنها از روی عشق به این ماشینها تمام داشته هایمان را خرج پیکانهایمان کرده ایم.

پیکان در قلب ما جای دارد

علی سلطانی یکی دیگر از این جوانان به خبرنگار مهر گفت: سعی کردیم با رنگهای متالیک و با کیفیت و بازسازی این خودروها با قطعات با کیفیت بار دیگر نشان دهیم این ماشینها در قلب ایرانی ها جا دارند.

برخی از بچه ها پس اندازهایشان را گذاشته اند و برخی ماشینهای مدل بالایشان را فروختند و با هم کمک کردیم تا تک تک این ماشینها سرپا شوند وی تصریح کرد: هیچ کس در این میان ما را حمایت نکرده است برخی از بچه ها پس اندازهایشان را گذاشته اند و برخی ماشینهای مدل بالایشان را فروختند و با هم کمک کردیم تا تک تک این ماشینها سرپا شوند، قطعات برخی از این خودروها به دلیل مدل پایین بودن در بازار وجود ندارد و بدنه هم اصلا نیست برای رفع مشکل بازسازی این خودروها از چند نفر از بهترین مکانیک ها، صافکارها و نقاش های کرمان مشورت گرفتیم و آنها هم کمکمان کردند و برخی قطعات را نیز از اوراقی ها از کرمان یا استانهای دیگر جور کردیم.

محمد عسکری یکی دیگر از این جوانان در گفتگو با مهر افزود: هدف ما توجه دادن مردم به پیکان است. زمانی بود که اکثر ایرانیها پیکان داشتند و زندگی ها ساده بود اما حالا شاهد اختلاف طبقاتی خیلی زیاد هستیم.

وی افزود: روی برخی از این ماشینها سیستم های روز هم نصب شده است اما سعی کردیم به خصوص در ظاهر و اصالت ماشین اخلالی ایجاد نشود بهترین تو دوزی و رنگ و قطعات موتوری را در این خودروها استفاده کرده ایم.

وی گفت: برخی از این ماشین ها جزو کلکسیون ها هستند و بیش از ۳۰ میلیون تومان ارزش دارند مثلا ما چندین پیکان ۴۶ تا ۵۰ داریم که شاید در استان فقط یکی از آنها وجود داشته باشد.

مهران عسکری افزود: البته در تحقیقاتی که انجام دادیم ده ها پیکان مدل های بسیار پایین صفر یا با کارکرد خیلی کم هم پیدا کردیم که جزو کلکسیون بودند و صاحبانشان حاضر به فروش خودروها نیستند.

کرمان پیست اتومبیل رانی مناسب ندارد

این جوان کرمانی گفت: متاسفانه کرمان پیست اتومبیل رانی مناسب ندارد و تنها چند پیست کوچک در جنگ قائم وجود دارد که مناسب نیست ما برای دوری از ایجاد ترافیک و مشکل برای مردم روزهای تعطیل در مجتمع تفریحی قائم به صورت کاملا منظم و به طوری که مزاحم کسی نشویم در کنار همین پیست ها رانندگی می کنیم اما بارها مورد مواخذه قرار گرفتیم و حتی ماشین هایمان توقیف شد.

وی از مسئولان کرمانی خواست این حرکت را به عنوان نوعی حرکت فرهنگی ببینند نه جلب توجه.

این جوان افزود: اگر دنبال جلب توجه بودیم همین پول را خرج خرید ماشینهای مدل بالا و رانندگی در خیابانهای پر زرق و برق بالای شهر می کردیم.

وی گفت: در شهرهای دیگر از جمله مشهد و تهران جاهایی وجود دارد همایش می گذارند و پنجشنبه و جمعه ها به صورت زیبا ماشینها را نمایش می دهند این ماشینها تزئینی هستند پیکان ها چون از رده خارج می شوند ما اینها را به صورت تزئینی زیبا می کنیم.

عسکری افزود: ماشین من مدل ۵۶ است و هر چه دارم خرجش می کنم هیئت اتومبیل رانی کرمان هم در این زمینه کمک نمی کند ما می خواهیم یک جایی برای به نمایش گذاشتن خودروهای کلاسیک درست کنند تا مشکلی برای ما ایجاد نشود.

حمید درخشان کلکسیون دار خودرو در کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: پیکان بدون شک با کیفیت ترین ماشین ایرانی بود که در قلب همه ایرانی ها جا داشت این ماشین نه شیشه برقی داشت نه کولر نه امکانات روز خودروها اما همه این ماشین را دوست داشتند و با آن خاطره دارند.

نخستین باری که ماشین وارد کرمان شد

وی افزود: طبق تحقیقات محمد علی گلابزاده محقق کرمانی اولین باری که ماشین وارد کرمان شد بسیاری از مردم ترسیدند و فرار کردند و بسیاری هم به تماشای نخستین ماشینها نشستند و نوبتی می آمدند و از نزدیک ماشینها را تماشا می کردند مدتها از آن زمان گذشت و وجود ماشین در کرمان نیز عادی شد.

وی ادامه داد: وقتی در دوران قبل از انقلاب برای ورود ماشین به جامعه ایرانی تلاش می شد ابتدا با کارخانه فیات همکاری شد و چندین کارخانه دیگر در ایران سرمایه گذاری کردند اما هیچ یک به نتیجه نرسیدند در واقع این ماشینها در جامعه ایران حل نشدند اما در اوایل دهه ۴۰ قراردادی برای مونتاژ بین شرکت ایران ناسیونال و گروه صنعتی روتس انگلستان امضا شد و آخرین مدل هیلمن هانتر در سال ۱۹۶۶ وارد ایران و مونتاژ شد و درنهایت مدلی از ماشین که در ایران پیکان نام گرفت از شرکت تالبوت که زیر مجموعه روتس بود در ایران ساخته شد و نخستین پیکانها در سال ۴۶ ساخته شدند و در قالب مدلهای مختلف عرضه شد.

وی گفت: کارلوکس، دولوکس، استیشن، اتوماتیک، وانت، جوانان، پژویی و ۱۶۰۰ از انواع پیکانهایی بود که در ایران ساخته شد و در نهایت وقتی خط تولید پیکان در ایران متوقف شد این امر برای بسیاری غیر قابل هضم بود. اما با وجود خودروهای رنگارنگی که هم اکنون در ایران وجود دارد اما هنوز هم هستند افرادی که پیکان را دوست دارند.

گزارش از اسما محمودی

عکس از سید سجاد حسینی