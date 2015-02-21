مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای اسلامی شهر خارک برای نهایی کردن بودجه سال ۹۴ شهرداری خارک چهار جلسه کاری طی یک ماه گذشته برگزار کرده است و با رویکرد جدید و علمی، تدوین بودجه سال آینده را انجام داده است.

وی به ظرفیت‌های موجود در جزیره خارک اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: توسعه شهری در خارک نیازمند توجه به منابع پایدار شهری است که باید در این زمینه عملکرد مناسبی داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر خارک با اشاره به اعتبارات سال آینده شهرداری خارک، گفت: بودجه سال آینده شهر خارک با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال بسته شد.

باقری بر لزوم توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های علمی و توسعه پایدار شهرداری خارک تاکید کرد و افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در سال آینده باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی به برخی از پروژه‌های سال آینده شهرداری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: احداث شهربازی مسقف در جزیره خارک، احداث هتل آپارتمان، احداث ایستگاه آتش نشانی و احداث پارکینگ عمومی را در دستور کار داریم.

باقری از ساماندهی و احداث فاز اول پارک مصلی در جزیره خارک خبر داد و اضافه کرد: هدایت و دفع آب‌های سطحی شهر، اجرای روکش آسفالت کوچه ها و خیابان‌های سطح شهر از دیگر برنامه‌های ما در جزیره خارک است.

وی همچنین از تخصیص اعتبار و حمایت از طرح فرهنگی شهاب خبر داد و افزود: تخصیص اعتبار و حمایت از ورزش و جوانان، تملک و تعریض معابر را نیز در برنامه داریم.