اکبر توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه شهری بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های بسیار خوبی در این راستا در دست اجرا است.

وی در ارتباط با آماده‌سازی شهر بوشهر برای ایام نوروز نیز بیان داشت: جلسات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی سال ۹۴ از آذرماه در شهرداری مرکز استان برگزار شد و تصمیمات خوبی نیز در این زمینه اتخاذ شد.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر از ایجاد دو کمپ ثابت برای اسکان مسافران نوروزی در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: کمپ شماره یک در پارک شغاب و کمپ شماره دو نیز در محل کمپ نیروی انتظامی است.

وی اضافه کرد: ۴۰۰ عدد چادر در این دو کمپ ثابت برپا می‌شود و همچنین ۵۰ کانکنس نیز در این کمپ‌ها قرار خواهد گرفت تا مسافران نوروزی اسکان یابند.

توسلی اضافه کرد: در پنج نقطه شهر بوشهر نیز فضاهایی برای برپا کردن چادر آزاد برای مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است که امکانات لازم در این کمپ‌های ایجاد می‌شود و امنیت لازم نیز برقرار خواهد بود.

وی تاکید کرد: به منظور ارائه خدمات مناسب به مسافران و گردشگران نوروزی، سرویس‌های بهداشتی و دوش حمام نیز در محل‌های یاد شده ایجاد خواهد شد تا از آنها استفاده کنند.