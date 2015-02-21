نتایج چهارمین روز مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور

زهره خلیفه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور از سه روز پیش در بوشهر آغاز شد و پنج تیم حاضر در این مسابقات به صورت دوره‌ای به دیدار هم رفتند.

وی ادامه داد: در چهارمین روز از این مسابقات، عصر جمعه دو مسابقه برگزار شد که تیم صنعت پیروزی اصفهان با نتیجه دو بر یک ازنا لرستان را شکست داد و تیم شهرداری سنندج نیز با نتیجه چهار بر یک مقابل هونام اهواز به برتری دست یافت.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر با بیان اینکه این مسابقات با برگزاری دو مسابقه در روز شنبه به پایان می‌رسد، افزود: پنج تیم شهرداری سنندج، ازنا لرستان، فولاد بوشهر، صنعت پیروز اصفهان و هونام اهواز در این دوره از مسابقات حضور دارند.

وی ادامه داد: در روز نخست این مسابقات دو دیدار برگزار شد که طی آن ازنای لرستان با نتیجه دو بر صفر مقابل شهرداری سنندج به پیروزی رسید و فولاد بوشهر نیز به نتیجه دو بر صفر مغلوب پیروزی اصفهان شد.

خلیفه خاطرنشان ساخت: در روز دوم نیز دو مسابقه برگزار شد که طی آن صنعت پیروزی اصفهان و هونام اهواز به تساوی یک - یک دست یافتند و تیم ازنای لرستان نیز با نتیجه سه بر دو مقابل فولاد بوشهر به برتری دست یافت.

وی گفت: در سومین روز از این مسابقات نیز تیم ازنای لرستان با نتیجه یک بر صفر مقابل هونام اهواز به برتری دست یافت و فولاد بوشهر نیز با نتیجه دو بر یک مقابل شهرداری سنندج شکست خورد.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر در ارتباط با نماینده استان در لیگ برتر نیز بیان داشت: تیم دلوار کشتی جنوب بوشهر نماینده استان در لیگ برتر نیز امروز میزبان همیاری ارومیه بود که با نتیجه یک بر صفر مقابل مهمان خود به برتری دست یافت.