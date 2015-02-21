حریم انارستان املش تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری کشور به موجب بند ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه موظف است محدوده عرصه و حريم و ضوابط و مقررات حفاظتي آثار تاریخی فرهنگی که در فهرست آثار ملّی به ثبت رسیده اند را تعیین و ابلاغ کند. از این رو حریم و ضوابط حفاظتی محله انارستان شهر املش در استان گيلان تصویب شد. نقشه این حريم در بر گيرنده تعداد ۲۱ اثر ارزشمند تاريخي است و از این تعداد ۹ اثر در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد. که عبارتند از خانه­ ميرزا­يوسف صوفي ، خانه محمد­تقي­ صوفي سياوش، خانه صوفي عنايتي، خانه پاك سرشت صوفي، سه خانه خانم نعمتي، خانه گوهر تاج خانم که در سال 82 ثبت شد، خانه­ عبدالعلي­ خان­ صوفي که امسال ثبت شد، خانه­ عزيزاله­ خان ­صوفي و پل خشتي املش.

محدوده حريم این آثار تحت حفاظت و نظارت اين سازمان است و هرگونه دخل‌ و تصرف در محدوده حريم و تخلف از ضوابط حفاظتي مقرر، برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» جرم محسوب مي‌شود و مرتكب، مشمول مجازات‌هاي قانوني می شود.