حریم انارستان املش تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری کشور به موجب بند ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه موظف است محدوده عرصه و حريم و ضوابط و مقررات حفاظتي آثار تاریخی فرهنگی که در فهرست آثار ملّی به ثبت رسیده اند را تعیین و ابلاغ کند. از این رو حریم و ضوابط حفاظتی محله انارستان شهر املش در استان گيلان تصویب شد. نقشه این حريم در بر گيرنده تعداد ۲۱ اثر ارزشمند تاريخي است و از این تعداد ۹ اثر در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد. که عبارتند از خانه ميرزايوسف صوفي ، خانه محمدتقي صوفي سياوش، خانه صوفي عنايتي، خانه پاك سرشت صوفي، سه خانه خانم نعمتي، خانه گوهر تاج خانم که در سال 82 ثبت شد، خانه عبدالعلي خان صوفي که امسال ثبت شد، خانه عزيزاله خان صوفي و پل خشتي املش.
محدوده حريم این آثار تحت حفاظت و نظارت اين سازمان است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حريم و تخلف از ضوابط حفاظتي مقرر، برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» جرم محسوب ميشود و مرتكب، مشمول مجازاتهاي قانوني می شود.
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