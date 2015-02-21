به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره مسابقه راهنمایان موزه به با اهداف ارتقای سطح دانشی راهنمایان، تعامل و انتقال تجربیات میان راهنمایان موزه و هم‌اندیشی برای رسیدن به راهکارها و روش‌های اجرایی راهنمایی در موزه‌ها، به همراه یک کارگاه دو روزه با تدریس «مصطفی رحماندوست»، کار خود را آغاز خواهد کرد. این کارگاه دو روزه و مسابقه در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند از ساعت ۹ تا ساعت ۱۶ تشکیل خواهد شد.

قصه‌پردازی برای آثار محور چهارمین دوره مسابقه و کارگاه آموزشی راهنمایان موزه خواهد بود. این موضوع با توجه به تجربیات سالیان گذشته و هم‌فکری با راهنمایان، برای امسال در نظر گرفته است. قصه‌گویی ازجمله شیوه‌های جذاب سازی آثار موزه‌ها و جذب مخاطبان به شمار می‌آید. این قصه‌گویی باید بر اساس داده‌ها و همچنین با استفاده از فنون قصه‌پردازی برای رسیدن به روایتی جذاب باشد. در پردازش داده‌ها برای رسیدن به روایت می‌توان از روش‌های قصه‌پردازی بهره برد. در برنامه امسال هم کارگاهی دو روزه در نظر گرفته شده است تا شرکت‌کنندگان با فنون قصه‌پردازی آشنا شوند و سرانجام، آثار تولیدشده در این کارگاه ارزیابی و به بهترین آثار و برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد. همه شرکت‌کنندگان در این دوره پس ارایه کارها، گواهی شرکت در دوره می‌گیرند.

شرکت در این چهارمین دوره مسابقه راهنمایان موزه برای همه اهالی موزه‌ها، دانشجویان موزه‌داری و راهنمایان گردشگری آزاد است. کتابخانه و موزه ملی ملک از این گرانمایه‌ها دعوت می‌کند به ترتیب زیر در این مسابقه و کارگاه آموزشی ثبت نام و در آن شرکت کنند.

آخرین مهلت ثبت‌نام/ ششم اسفند ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه: ۱۱ و ۱۲ اسفند از ساعت ۹ تا ساعت ۱۶

معرفی برگزیدگان و اهدای جایزه به برترین‌ها/ ۲۰ فروردین ۱۳۹۴

شماره‌های تماس برای ثبت‌نام/ ۶۶۷۲۶۶۱۳، ۶۶۷۲۶۶۵۳ و ۶۶۷۵۱۲۹۱

کتابخانه و موزه ملی ملک چهارمین دوره مسابقه راهنمایان موزه را با همکاری سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، موسسه موزه‌های بنیاد مستضعفان و کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم ایران) برگزار می‌کند.