عشقتان را به خدا فریاد بزنید/ قطعه اى براى روزهاى سخت

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت محمد علیزاده که به دلیل استقبال علاقه مندان با ۴۵ دقیقه تاخیر در ساعت ۹:۴۵ شامگاه اول اسفند ماه شروع شد، با اجرای قطعه «برگردو، بگو ...» همراه بود. علیزاده در بین اجرای این قطعه با حاضران در سالن احوالپرسی کرد.

حاضران قطعه را چند بار به درخواست علیزاده همخوانی کردند که این کار با شور و هیجان علاقه مندان به این خواننده موسیقی پاپ همراه بود.

وی در ادامه با بیان عبارات «با نام خداوند دوست داشتنی»، یادآور شد: امسال دومین سال اجرای من است. ۲۸ بهمن ۹۱ با همین جشنواره موسیقی فجر اجرای کنسرت را شروع کردم و هنوز هم در پشت استیج قلبم می لرزد. خدا را به خاطر محبتی که به من دارد سپاسگزارم.

قطعه دومی که علیزاده اجرا کرد «دلمو دست تو دادم» بود که باز هم حاضران کل این قطعه را با علیزاده همخوانی کردند.

علیزاده بعد از ابراز احساسات حاضران، رو به طرفداران خود دکلاماسیونی را خطاب به مخاطبان اجرا کرد و گفت: این حرف ها را روی استیج از صمیم قلب به شما می گویم. من عمری است که با قلبم زندگی می کنم و از ته قلبم دوست تان دارم.

این خواننده پاپ سپس قطعه «دوست دارم خیلی زیاد»را اجرا کرد. در ادامه علیزاده با بیان اینکه امسال زمستانی ندیدیم پس یک آهنگ زمستانی را اجرا کنیم، قطعه «دلم زمستونه» را اجرا کرد.

علیزاده بعد از اجرای «دلم زمستونه» خطاب به حاضران به دوران کودکی خود اشاره کرد و گفت: همیشه در رویاهای کودکی و نوجوانی من این رویا بود که عاشقانه برای شما بخوانم. ممنون که این موسیقی را که تفکر من بود در کنار کسانی که دوستشان داشتید گوش دادید و به کلام و تفکر من اعتماد کردید.

در ادامه قطعه «جز تو کی می تونه» با همخوانی حاضران اجرا شد. علیزاده سپس با اشاره به حضور میلاد ترابی به عنوان آهنگساز اکثر آثارش، گفت: روزی یک ملودی را ساختم و از میلاد ترابی خواستم که نظرش را بدهد و او گفت که این ملودی را مردم دوست خواهند داشت. حالا می خواهم آن را برایتان اجرا کنم.

علیزاده بعد از این سخنان قطعه «فکرشم نکن» را اجرا کرد.

این خواننده پاپ که با سخنانش در بین اجرای قطعات کنسرتش حاضران را به وجد می آورد، یادآور شد: دوستی دارم که از کودکی با من بود. ایران خوانندگانی دارد که خیلی خوب هستند ولی کسی آنها را نمی شناسد. اگر شما خواندن من را دوست دارید دلیل بر استعداد من نیست بلکه به خاطر این است که خدا همیشه به من لطف داشته و من عاشق خدا هستم.

وی در ادامه و قبل از اجرای قطعه «می شه نگام کنی» از حاضران خواست تا عشق خود به خدا را با جیغ زدن ابراز کنند. وی در طول اجرای این قطعه نیز مدام به آسمان نگاه یا به آسمان اشاره می کرد.

وی در ادامه به معرفی عوامل ارکستر خود پرداخت و هر کدام از نوازندگان گروه نیز به اجرای بداهه پرداختند که این بخش با استقبال حاضران در سالن همراه شد.

قطعه «بی حوصلمو قلبم می زنه» در ادامه توسط علیزاده اجرا شد.

علیزاده قبل از اجرای قطعه «تو این حس و حال عجیب و غریب» توضیح داد: این قطعه را در روزهای بسیار دشوار زندگیم خواندم، وقتی که لطف مردم را در کنسرت هایم می بینم، این قطعه را گوش می دهم تا فراموش نکنم چه شرایط سختی داشتم. این قطعه را به مادرها و پدرها تقدیم می کنم چون اگر من از سختی ها گذر کردم به خاطر دعای پدر و مادرم بود.

وی خطاب به حاضران گفت که من عاشقانه شما را دوست دارم چون خدا شما را دوست دارد و سپس قطعه «تو این حس و حال عجیب و غریب» را با همخوانی حاضران اجرا کرد.

«عشق من تو اشتباه نکن» قطعه ای بود که محمد علیزاده، آن را به یاد مرتضی پاشایی دکلمه کرد. وی در ادامه از وزیر ارشاد و معاون هنری و مدیر دفتر موسیقی معاونت هنری نیز تشکر کرد.

علیزاده با بیان اینکه چون دوست مرتضی پاشایی هستم در کنسرت ها از من می خواهند که از مرتضی قطعه ای را اجرا کنم، یادآور شد: مرتضی پاشایی در صدای خود نمکی داشت که اگر من بخواهم قطعات او را بخوانم نمک صدای دوست عزیزم را می گیرم. به همین خاطر از شما می خواهم که برای مرتضی پاشایی عزیز جیغ بکشید چون حالا با آن صدای نمکین خود در دنیایی دیگر برای خدایی که مرتضی را مرتضی کرد، می خواند.

سپس قطعه «دل به دل این دل دلمرده بده» اجرا شد و بعد از آن علیزاده «غم دنیاست» را با همخوانی طرفداران خود اجرا کرد.

«ازم دوری اما دلت با منه» از دیگر قطعاتی بود که محمد علیزاده در کنسرت خود در جشنواره موسیقی فجر اجرا کرد.

علیزاده با بیان اینکه معتقدم دنیا روی نظم است، قطعه «خیلی خوشحالم از اینکه تو به دنیا اومدی» را اجرا و برای روز تولد حاضران در سالن تقدیم کرد.

وی در ادامه از مدیر اجرایی برنامه های خود، مدیر روابط عمومی کنسرت ها و همچنین مدیر سایت هواداری خود که از آن به عنوان یکی از پنج سایت هواداری پرطرفدار در ایران نام برد، تشکر کرد و قطعه «چی سرمون اومده باز» را اجرا کرد.

علیزاده در سخنان پایانی خود خطاب به حاضران گفت: در سال جدید آلبوم عاشقانه های جدیدم آماده می شوند، امیدوارم که آنها را دوست داشته باشید چون پخته تر از دیگر عاشقانه هایم هستند. امیدوارم سال جدید برایتان سالی پر از برکت باشد.

علیزاده با اجرای قطعه «احساسی که به تو دارم» کنسرت خود را به پایان رساند.