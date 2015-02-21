خودروی پرنده تبدیل شونده در آستانه ورود به بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شرکتی در آریزونای آمریکا SkyProwler را درحالی می سازند که سالهاست ایده طراحی و ساخت خودروهای پرنده در گوشه و کنار جهان دنبال می شود اما تاکنون اقدام عملیاتی چشمگیری در این زمینه صورت نگرفته است و حالا به نظر می رسد بالاخره این ایده رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.

این خودروی پرنده که ظرفیت حمل تا ۵ نفر را دارد از ۴ پیشران افقی برخوردار است که امکان برخاستن و فرود آمدن عمودی را به سیستم پروازی می دهد. از آن گذشته خودروی پرنده با استفاده از این پیشران ها مانوردهی مناسبی در آسمان خواهد داشت.

یکی از ویژگی های این فناوری جدید دو پیشران عمودی اضافی آن است که در قسمت عقب تعبیه شده و حرکت پرشتاب آن به سمت جلو را تسریع می بخشند.

در عین حال اگر راننده یا خلبان تمایل داشته باشد می تواند تنها با فشردن یک دکمه سیستم حرکتی خود را به ساختاری جذاب تر تبدیل کند به طوریکه در این وضعیت جدید ۴ پیشران افق جمع شده و در بدنه خودروی پرنده وارد می شود و تنها این دو پیشران عمودی هستند که نیروی لازم برای پیشروی آن در آسمان را فراهم می کنند.

بدین ترتیب سیستم پروازی با صرف انرژی کمتری از باتری ها می تواند برای مدت بیشتری در آسمان به پرواز ادامه دهد.

حداکثر سرعت SkyProwler حدود ۱۳۴ کیلومتر بر ساعت است که برای استفاده های درون شهری یا جابجایی در فواصل کوتاه دستاوردی ایده آل به نظر می رسد.