  1. استانها
  2. زنجان
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۷:۳۹

برف مدارس ناحیه یک و دو زنجان را تعطیل کرد

برف مدارس ناحیه یک و دو زنجان را تعطیل کرد

زنجان - مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: با توجه به بارش سنگین برف از دیشب تاکنون، تمام مدارس ناحیه یک و دو شهر زنجان در نوبت صبح تعطیل شد.

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود:در حال حاضر با توجه به بارش برف سنگین در زنجان مدارس ابتدایی و اول متوسطه شیفت صبح شهرستانهای ابهر، سلطانیه، ایجرود تعطیل شده است.

وی اظهار داشت: همچنین دانش آموزان مدارس  ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه نواحی زنجانرود، انگوران و ماهنشان نیز امروز برای شیفت صبح تعطیل شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود:  مدارس ابتدایی شیفت صبح شهرستان طارم نیز امروز به دلیل ادامه بارش  تعطیل شده است.

تمجیدی گفت: در حال حاضر بارش برف در استان شدید است و اگر این بارش تا بعد از ظهر ادامه پیدا کند مدارس دیگری نیز تعطیل می شوند.

کد مطلب 2501666

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها