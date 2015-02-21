برف مدارس ناحیه یک و دو زنجان را تعطیل کرد

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود:در حال حاضر با توجه به بارش برف سنگین در زنجان مدارس ابتدایی و اول متوسطه شیفت صبح شهرستانهای ابهر، سلطانیه، ایجرود تعطیل شده است.

وی اظهار داشت: همچنین دانش آموزان مدارس ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه نواحی زنجانرود، انگوران و ماهنشان نیز امروز برای شیفت صبح تعطیل شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: مدارس ابتدایی شیفت صبح شهرستان طارم نیز امروز به دلیل ادامه بارش تعطیل شده است.

تمجیدی گفت: در حال حاضر بارش برف در استان شدید است و اگر این بارش تا بعد از ظهر ادامه پیدا کند مدارس دیگری نیز تعطیل می شوند.