زخم سر باز کرده جامعه پرستاری و قانونی که ۸ سال خاک خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نامهربانی نظام بهداشت و سلامت با سپید پوشان زحمتکش سریالی تکراری است که همچون کلافی سردرگم در پستوی وزارت بهداشت خاک می خورد.

هشت سال پیش در پی اعتراضات جامعه پرستاری به عدم اجرای عدالت در پرداختی ها با توجه به کار زیاد و طاقت فرسای پرستاران، قانونی برای رسیدگی به این امر در مجلس تصویب و مقرر شد به فوریت به آن رسیدگی شود اما این قانون هشت سال است بلاتکلیف باقی مانده و پرستاران هم سال هاست صبورانه در انتظار اجرای آن هستند.

اما چندی پیش به دنبال اجرای مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت که یکی از بند های آن تلاش برای اصلاح دریافتی های پزشکان و پرداخت بروز و هفتگی آنان بود اعتراضات شدید این قشر زحمتکش را در سراسر کشور از جمله در خطه خراسان رضوی به دنبال داشت.

دلشکستگی جامعه پرستاری از عدم توجه دولتمردان

بنا به گفته نماینده کمیته مطالبات پرستاران خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در گفتگو با مهر در مراحل اول و دوم طرح تحول پرستاری و روان شدن سیل بیماران از شهرستان ها و مراکز خصوصی به بیمارستان های دولتی و با توجه به عدم پیش بینی نیروی انسانی لازم برای اجرای آن، پرستاران با وجود افزایش چند برابری بار کاری، همکاری خوبی داشته و اعتراضی نکردند و ما خود شاهد همکاری و تلاش بی شائبه همکارانمان در تمام بیمارستان های مشهد از جمله امام ر ضا و قائم بودیم.

مهدی امیر جانی عنوان کرد: اما متاسفانه سیاستگذاران وزارت بهداشت بدون توجه به سختی کار پرستاران و قانونی که هشت سال پیش برای رسیدگی فوریتی به حقوق پرستاران تصویب شده بود تنها به روز شدن دستمزد پزشکان را مد نظر قرار داده و عملا چشم بر روی این سپید پوشان زحمت کش بستند.

وی ابراز کرد: پرستاران در بیمارستان ها و شهرهای مختلف خراسان به این مرحله از طرح اعتراض کردند و این موج در تمام کشور فراگیر شد که چرا در طرح تحول نظام سلامت تنها سختی کار پزشکان دیده می شود و صحبتی از قانون تعرفه گزاری پرستاری بعد از سال ها خاک خوردن به میان نمی آید.

این پرستار بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد تاکید کرد: در طرحی به این عنوان و با این جامعیت فقط دغدغه پزشکان آن هم گروه خاصی دیده شد و اگر این قانون مصوب کشور در طی این کار کارشناسی در کتاب ۵۰۰ صفحه ای ارزش های نسبی جای داده نشده پس کی و چه وقت دیگر می تواند و قرار است به اجرا در آید.

اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری آرزوی پرستاران

نخستین اعتراضات جامعه پرستاری خراسان رضوی همراه با دیگر پرستاران کشور در آبان ماه سال جاری و پس از اعلام وزیر بهداشت در اخبار ساعت ۲۰ و ۳۰ برای اجرای مرحله سوم طرح تحول سلامت و بعد به شکلی گسترده تر در ۲۳ آذر ماه شکل گرفت و پرستاران به شکل گروهی اعتراض خود را از این مبنای پرداختی و عدم عدالت در آن به دولتمردان و سیاستمداران ابراز کردند، پرستاران معترض خراسانی خواهان اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون تعرفه گزاری پرستاری بودند.

امیرجانی معتقد است؛ واریزی های جدیدی که در مرحله سوم طرح با قرار دادن کد ها در سیستم بیمارستان ها شروع شد دیگر اعتراض پرستاران معترض بود که خواستار عدالت نسبی در پرداخت ها بودند چرا که در تحقیقاتی در کشورهای مختلف اختلاف دریافتی بین پزشکان و پرستاران حداکثر ۳ به ۱ است یعنی هرمبلغی که پزشک می گیرد پرستار یک سوم آن را می گیرد ولی در ایران این دریافتی ها اختلاف فاحشی دارد.

وی اظهار داشت: در حالی که قرار بود از نمایندگان پرستاران معترض در کمیسیون بهداشت و درمان دعوت شده و به اعتراض آنها رسیدگی شود عملا اتفاقی رخ نداد.

یکی از پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در گفتگو با مهر بزرگترین مشکل پرستاران را نامشخص بودن جایگاه آنها در سیستم بهداشت و درمان دانست و گفت: سیستم حاکم پزشک سالار است و به سختی کار و جایگاه پرستاران و مشکلات معیشتی آنها نه تنها توجهی نمی شود بلکه با مسئولیت هایی که به طور مشخص تعریف نشده اند مسئولیت های قانونی سنگینی بر پرستار وارد می کنند.

درکی معتقد است؛ سیستم بهداشت و درمان بر خلاف سایر کشور ها به طور کامل بین پزشکان و پرستاران تفاوت های عظیم قائل است و پرستاران را عملا در خط اول درمان قرار داده ولی از حقوق قانونی آنها را محروم و به چشم یک کارمند ساده بیمارستان می بیند.

تبعیضاتی که دل پرستاران را به درد آورده است

وی افزود: این تبعیض وزارت بهداشت در طرح مبتنی بر عملکرد پزشک را از تیم درمان جدا کرده و افراد را به دو گروه پزشک و غیر پزشک تقسیم کرده است و مبنای پرداخت ها نیز به همین صورت جدا شده است.

این پرستار درد واقعی پرستاران را بی عدالتی در سیستم بهداشت و در مان عنوان کرد و گفت: این بی عدالتی در همه موارد از سختی کار و پرداختی ها تا پست های مدیریتی و تصمیم گیرنده کاملا مشهود است.

پرستار دیگری از بیمارستان امام رضا(ع) عدم توجه و درک وزارت بهداشت نسبت به سیستم پرستاری و سختی کار آنها را علت اصلی این بی عدالتی ها دانست و گفت: متاسفانه در این مسیر نظام پرستاری هم همراه واقعی پرستاران نیست و مدیران آن درد واقعی جامعه پرستاری را به خاطر سالها جدا بودن از بالین بیمار و بیمارستان درک نمی کنند.

حسینی افزود: اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که هشت سال پیش با اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسیده یکی دیگر از دردهای جامعه پرستاری است که فقط وعده اجرایش را می دهند و بهانه شان از تعویق اجرای آن نبود بودجه است در حالی که برای دو سه برابر کردن تعرفه پزشکان بودجه موجود بود.

در گفتگو با تعدادی دیگر از پرستاران عدالت محوری در نظام پرداخت ها، عدم تبعیض در بین پرسنل تیم درمان طبق استاندار های بین المللی و جهانی و اجرای صحیح و کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به نحوی که اختلاف پرداختها بین پزشک و پرستار طبق حداکثر عرف جهانی بیش از سه برابر نباشد و نبود ارزشیابی فقط خاص پرستاران و سهیم بودن پزشکان در این امر از درخواست های این قشر از وزارت بهداشت بود.

زیر ساخت هایی که آماده نبود

این پرستاران معتقد بودند بین پرستار و پزشک در میزان حقوقی که در فیش پرداختی ثبت می شود تفاوت قابل توجهی نیست اما بین میزان کارانه پرداختی اختلاف فاحشی وجود دارد و این اختلاف گاهی بین صد تا سیصد برابر است در حالی که میزان زیادی از کارانه ای که به پزشکان تعلق می گیرد از عملکرد پرستاران است.

در حالی که پرستاران از نگاه تبعیض آمیز در طرح تحول سلامت بین پزشک و پرستار سخن می گویند جواد محمودی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نظر دیگری داشت و در گفتگو با مهر عنوان کرد: بنده این امر را قبول ندارم چرا که کار های زیادی در این برنامه در نظر گرفته شده که به زودی به مرحله عملیاتی آن می رسد و چون زمینه لازم برای اجرا وجود نداشته و در حال آماده سازی زیر ساخت های آن بوده ایم برخی از همکاران بنده تصور می کنند در حق آنها کوتاهی شده است.

وی اظهار داشت: برنامه نظام پرداختی مبتنی بر عملکرد ۲۸ بهمن ماه از وزارت خانه به دست ما رسیده که به زودی کارانه پرستاران از همان تاریخ اول مهر ماه بر اساس آن پرداخت می شود و تغییرات کد ها در کتاب ارزش گذاری لحاظ و کلیه پرسنل با روش جدید پرداختی های خود را دریافت می کنند.

محمودی تاکید کرد: در حال حاضر هم پرداخت هایی به صورت علی الحساب به پرستاران پرداخت شده است که بعد از آماده سازی کامل نرم افزار براساس کتاب ارزش گذاری نسبی سنجیده و معوقات آنها نیز پرداخت می شود.

وی در پاسخ به علت تعویق پرداختی ها در مقابل پرداخت از روز بعد اجرایی شدن مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت به پزشکان هم گفت: این امر نیاز به کار کارشناسی دقیقی داشت چرا که باید همه کارکنان در آن دیده و عملکرد آنها سنجیده می شد و از طرفی طرح های جامع کشوری برای اجرایی شدن کامل زمان بر است و نیاز به اظهار نظر دانشگا ه ها در اجرای آن وجود داشت.

پرستاران به حقوق واقعی خود خواهند رسید

محمودی مطالبات پرستاران را به حق دانسته و عنوان کرد: بعد از ۹ ماه اجرایی شدن نظام تحول سلامت این دغدغه پرستاران به جا است اما باید در نظر گرفته شود که هدف اصلی این طرح سود دهی و دادن امتیازاتی به مردم بود و بقیه موارد پله پله اجرا خواهد شد ولی اینطور نیست که آنها دیده نشده باشند.

وی با بیان اینکه در سال آینده شاهد عدالت پرداختی خواهیم بود، تاکید کرد: تلاش ما این است که هر چه سریعتر این برنامه را اجرایی کنیم و در حال حاضر گروه ویژه ای مامور تحلیل اطلاعات برای عملیاتی کردن آن هستند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه من خود پرستار بوده و دغدغه پرستاران را درک می کنم و از طرفی هنوز هم پرستار بالین هستم، معتقد است؛ باید تمام حق پرستاران بعد از انجام کارشان به خودشان برسد و در آینده اینچنین خواهد شد و ما از یک مسیر اصولی به حقمان می رسیم.

وی همچنین با اشاره به قانونی که هشت سال پیش برای رسیدگی به حقوق پرستاران تصویب ولی بلاتکلیف ماند، ابراز کرد: اینکه این قانون هشت سال بر زمین مانده جای سوال دارد و باید مسئولان امر پاسخگوی آن باشند هر چند در گذشته بر خلاف سال جاری بودجه و توجه خاصی به وزارت بهداشت نشده بود.

گزارش: ملیحه زرین پور