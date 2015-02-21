شبهِ فینال لیگ در تقابل شمسایی با کشاورز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال فردا یکشنبه برگزار می‌شود که بدون شک جدال تاسیسات دریایی با گیتی پسند اصفهان تیم‌های اول و دوم جدول را باید حساس‌ترین بازی این هفته و شاید کل فصل دانست. شرایط جدول در هفته‌های گذشته به گونه‌ای رقم خورد که گیتی پسند خودش را به رده دوم جدول و به فاصله یک امتیازی با تاسیسات دریایی رساند.

تیم تاسیسات هفته گذشته برابر تیم مقاومت البرز با نتیجه تساوی متوقف شد و گیتی‌پسند هم با برتری مقابل میثاق تهران اختلاف امتیازاتش را به صدر جدول رساند؛ اتفاقی که وحید شمسایی از آن بیم دارد، استرس بازیکنانش در چند مسابقه پیش رو است. شمسایی خودش تاکید کرده که همین استرس باعث شده بازیکنان تاسیسات در بازی‌های خود فرصت‌های خوب گلزنی را از دست بدهند.

از سوی دیگر گیتی پسند که به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی، به هماهنگی بیشتری رسیده است، در دو بازی گذشته خود پیروز بوده و در تلاش است با کسب سومین پیروزی متوالی، جای تاسیسات را در صدر جدول بگیرد.

نتیجه این مسابقه آنقدر در تعیین قهرمان لیگ موثر هست که آنرا یکی از سه فینال لیگ برتر دانست. تاسیسات در صورت برتری در این دیدار مجددا فاصله خود را با دیگر مدعیان افزایش می‌دهد و در صورت شکست، صدرنشینی را با اختلاف دو امتیاز از دست خواهد داد.

تیم مس سونگون که در رده سوم قرار دارد، این هفته در قرچک به مصاف منصوری خواهد رفت. تیم شرکت حفاری هم که هفته گذشته دومین شکست این فصل خود را تجربه کرد، در تبریز میهمان پایاسازه است. پایاسازه هفته گذشته به قعر جدول سقوط کرد و حالا اولین گزینه سقوط به لیگ دسته اول است.

برنامه مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال که ساعت 16 روز یکشنبه برگزار می‌شود، به این شرح است:

* تاسیسات دریایی - گیتی پسند

* منصوری قرچک - مس سونگون

* فردوسی مشهد - شهرداری ساوه

* ماهان تندیس - مقاومت البرز

* میثاق تهران - فرش آرا مشهد

* پایاسازه - حفاری اهواز

* شهروند ساری - دبیری تبریز

جدول مسابقات لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

1- تاسیسات دریایی 43 امتیاز

2- گیتی پسند اصفهان 42 امتیاز

3- مس سونگون 39 امتیاز

4- شرکت حفاری 38 امتیاز

5- ماهان تندیس 37 امتیاز

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12- مقاومت البرز 22 امتیاز

13- شهرداری ساوه 17 امتیاز

14- پایاسازه تبریز 16 امتیاز