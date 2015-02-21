توسعه بزرگترین پروژه عمرانی اروپا با فناوری های روز دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه بزرگ عمرانی که تحت عنوان Crossrail در حال انجام است شامل راه اندازی خط ریلی به طول 118 کیلومتر به همراه 10 ایستگاه جدید و 42 کیلومتر تونل است که آن را در زمره پیچیده ترین پروژه های عمرانی جهان نیز قرار می دهد.

این پروژه در سال 2009 آغاز شد و پیش بینی می شود در سال 2018 به پایان برسد. با تکمیل این پروژه عمرانی، ردینگ و هیت رو در غرب لندن به شنفیلد و ابی وود در شرق این کلانشهر متصل خواهد شد. نکته مهم این است که این مسیر طولانی از پارک مرکزی لندن نیز عبور می کند که این بدان معناست که یکی از مهمترین خطوط متروی اروپا در حال ساخت است.

با تکمیل این خط متروی جدید که هم اکنون با استفاده از 10 هزار نیروی دوره دیده در 40 نقطه در حال انجام است در مدت 45 دقیقه 1.5 میلیون تن به شلوغ ترین مناطق تجاری و اداری اروپا منتقل می شوند.

مهندسان و کارگران این پروژه در طول این 9 سال مجموعا 6.6 میلیون تن استخراج مواد از عمق تا 40 متری زمین انجام می دهند تا تونل های این پروژه نیز ساخته شود.

از آنجاکه این خط متروی جدید در یکی از شلوغ ترین و پر رفت و آمدترین مناطق لندن و حتی اروپا ساخته می شود، طراحان و مهندسان به فاکتورهای متعددی نظیر ساختمان ها، سایر خطوط ریلی، کابل های برق و سیستم فاضلاب توجه داشته اند.

آنها برای اینکه خیالشان از آسیب نرسیدن به ساختمان های تاریخی موجود در محل نیز آسوده شود از شبکه لیزری ویژه ای برای شناسایی این نقاط استفاده کردند تا ضریب دقت عملکردشان به بالاترین حد خود برسد.

در ساخت تونل های این مسیر ریلی جدید از 8 دستگاه ماشین آلات فوق مدرن حفاری استفاده شده است که وزن هر یک بالغ بر یکهزار تن و طول آن نیز 150 متر است. با استفاده از این ماشین آلات هر هفته 100 متر تونل حفر می شود و جالب اینکه یکی از این ماشین ها رکورد 259 متر حفر تونل در یک هفته را نیز به ثبت رسانده است.