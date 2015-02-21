سال آینده طرح تبلت دانش آموزی در مدارس کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نظری صبح شنبه در حاشیه همایش مدیران مدارس نواحی یک و دو بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت: در حال حاضر تبلت به عنوان یکی از جدیدترین و جذاب ترین فناوری های اطلاعاتی در میان وسایل چند رسانه ای دیجیتال شناخته می شود و از قابلیت حمل آسان نیز برخوردار است.

وی اضافه کرد: علاوه برحجم و وزن کم و قابلیت جابجایی بالا ،تبلت در مقایسه با سایر رایانه ها انرژی کمتری در مصرف دارد و برای یاداشت برداری و ثبت نکات نیز از کاربرد بالایی برخوردار است. در این طرح تبلت ها با ظرفیت و مشخصات خاصی دراختیار مدارس پایلوت قرارگرفته اند تا بازدهی آن در فرایند کارمشخص و در صورت موفقیت در سراسرکشور اجرایی شود.

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش آموزش معلمان و فراهم نمودن زمینه استفاده بهینه ازاین تکنولوژی را مورد تاکید قرارداد و گفت: از آنجاییکه این طرح در امتداد طرح هوشمند سازی مدارس می کوشد با تکیه بر فن آوریهای روز در فرایند آموزش نقش آفرین باشد، تاکید بر این است به شکل یک مجموعه کامل ارائه شود که آموزش معلمان و مدیران و بهره گیری از ظرفیت حداکثری این تکنولوژی مورد توجه وزارت آموزش و پرورش است.

وی یادآورشد:در حال حاضر این ظرفیت به عنوان یکی از حلقه های هوشمند سازی مطرح است و ممکن است درآینده با روند شتابانی که تکنولوژیهای ارتباطی دارند سیستم های پیشرفته تری حتی جایگزین تبلت شود.

این مقام مسول با اشاره به جزییات روند اجرای پایلوت طرح گفت: در این راستا درکنار آموزش و پرورش که تجهیز یک کلاس از هر مدرسه را برعهده دارد اولیای عزیز نیز باتجهیزیک کلاس مشارکت دارند که این طرح در برخی از استانها نیزبه شکل غیر رسمی در حال اجراست.

وی از استقبال برخی شرکت ها و برندهای خاص در این راستا خبرداد و گفت: در صورت اجرایی شدن این طرح در سطح کشور قطعا با لحاظ همه شرایط مورد نظر آموزش و پرورش، این طرح به مناقصه گذاشته می شود.

این مقام مسوول درادامه با اشاره به آخرین وضعیت روند هوشمند سازی مدارس هوشمند کشور،بیان داشت:هم اکنون ۴۰هزار مدرسه با۸۰هزار کلاس درس در سراسر کشور از تجهیزات هوشمند برخوردار هستند و روند هوشمند سازی سایر مدارس ادامه دارد.

وی اضافه کرد: شیب هوشمند سازی مدارس که از ابتدای طرح روند خوبی را داشت در مسیر کار به دلیل محدودیت و کمبود منابع لازم با کندی مواجه شد که تلاش جدی برای سرعت بخشی به این فرایند ادامه دارد.

رئيس مركز برنامه ريزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، بهره گیری از تکنولوژی روز در فرایند آموزش و یاددهی را از جمله الزامات طرح هوشمند سازی مدارس بیان کرد و گفت: اجرای طرح ملی هوشمند سازی مدارس باهدف استفاده از فناوری اطلاعات در تمام فرایند های مدرسه (آموزشی ، پرورشی و مدیریت ) از سال ۹۱ اجرایی شده است و تمرکز جدی در استمرار این طرح با تکیه برفن آوریهای روز است.

نظری با بیان اینکه امسال ۲۳۰میلیاردريال اعتبار ویژه هوشمند سازی در سطح کشور توزیع شده است خاطر نشان کرد: ازاین میزان هشت میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال به استان هرمزگان اختصاص داده شده است که برای تجهیز کتاب کار و فن آوری و کلیه ملزومات سخت افزاری ونرم افزاری هزینه شده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته نیز مبلغ ۱۵۰میلیارد ريال در دوره ابتدایی برای کتاب کار و فن آوری هزینه شده است که سهم استان هرمزگان پنج میلیارد ريال بوده است.