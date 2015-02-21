به گزارش خبرگزاری مهر، ​سی امین نشست خانه نقد کتاب با عنوان داستان، نوستالژی و دهه شصت با تکیه بر مجموعه داستان «تربیت های پدر» با حضور حمیدرضا شعیری، فرشته احمدی، احمد شاکری و محمد طلوعی نویسنده این کتاب فردا یکشنبه سوم اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲، طبقه همکف، برگزار می‌شود.

محمد طلوعی، متولد ۱۳۵۸ و دانش‌آموخته سینما و ادبیات نمایشی است. او نویسنده مجموعه داستان من ژانت نیستم (برنده جایزه گلشیری برای مجموعه داستان اول) و همچنین رمان تحسین شده قربانی باد موافق (برنده تكنیكی‌ترین رمان جایزه ادبی فردا و رمان تقدیر شده جایزه ادبی واو) است.

«تربیت‌های پدر» در ادامه کتاب قبلی نویسنده است. داستان‌هایش هم پیوسته‌اند هم مستقل. طلوعی در این کتاب هم، ابعادی از مناسبات یک خانواده را ترسیم می‌کند، این بار با محوریت پدر. راوی با تمرکز بر دغدغه اصلی خود یعنی بحران‌های هویتی، جایگاه واقعی خود را در جهان جستجو می‌کند.