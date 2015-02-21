به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما که برای دیدار با مراجع عظام به قم سفر کرده است، صبح دیروز با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار با اذعان به رسالت خطیر رسانۀ ملی در تعمیق صحیح معارف دینی گفت: برای جذب هر چه بیشتر همۀ انسان های حقیقت جو در جوامع بشری، تشریح اسرار خلقت و رموز پیدایش جهان بر مبنای آموزه های قرآن کریم در برنامه ریزی های دینی رسانۀ ملی به ویژۀ در برنامه های تفسیری قرآن، ضروری است.

وی در ادامه با تقدیر از حضور تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این گونه نقش آفرینی ملت ایران را موجب حفظ نظام اسلامی دانست و گفت: وجود تهدیدات فراوان از جمله حضور آمریکا در خلیج فارس، و جنایات گروه های تکفیری از جمله تهدیداتی است که انقلاب اسلامی ایران را تهدید می کند لیکن مادامی که مردم در صحنه حضور دارند این نظام به برکت خون شهدا محفوظ خواهد ماند.

آیت الله جوادی آملی در پایان برای ریاست رسانۀ ملی آرزوی موفقیت نمود و خطاب به همۀ مسئولان، اجرای صحیح تکلیف خطیر مسئولیت در نظام اسلامی را یادآور شد و گفت: اگر کسی الهی فکر کند و جناح بندی های سیاسی را در مسئولیتها دخیل نکند یقینا حقوق همه را حفظ خواهد کرد، لذا باید الهی فکر نمود و الهی عمل کرد.

در ابتدای این دیدار، رئیس سازمان صداوسیما، ضمن گزارشی از فعالیتهای رسانۀ ملی، در تبیین روند فعالیتهای رسانه ملی به اهتمام این رسانه در پوشش مؤثر راهپیمایی میلیونی مردم در زیارت اربعین و نیز خروش میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اشاره نمود و تعمیق معارف دینی را از جمله فعالیت های این سازمان در تعامل با مخاطبان این رسانۀ فراگیر عنوان نمود.