به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه کتاب استان قزوین با حضور ۳۵۰ ناشر از سراسر کشور و عرضه بیش از ۳۵ هزار عنوان کتاب در ۲۱۰ غرفه و در ۲ سالن برگزار می‌شود. در این نمایشگاه ۱۷ ناشر از استان به صورت مستقیم حضور دارند. برای حمایت از ناشرانی که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند، در بخش فروش متمرکز، آثار ۴۵ ناشر به صورت مستقیم عرضه می‌شود.

برای دهمین نمایشگاه کتاب قزوین ۴۵۰ میلیون تومان بن یارانه خرید کتاب در نظر گرفته شده که از طریق بانک عامل مستقر در نمایشگاه با جدول تخصیص یافته و با ارائه کارت ملی در میان بازدیدکنندگان توزیع می‌شود.

نشست عفاف و حجاب، معرفی پرستاران نمونه به مناسبت روزپرستار، نشست سبک زندگی، نشست آسیب‌های ماهواره با همکاری معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اجرای نمایش خیابانی، کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم، نشست ادبیات کودک با حضور مصطفی رحماندوست، نشست با موضوع تعامل بین‌الملل اسلام، نشست با موضوع تحکیم بنیان خانواده با محوریت اقتصاد و فرهنگ، کارگاه آموزشی شابک، اجرای نمایش عروسکی، مسابقات کتاب و کتاب خوانی و جنگ شادی، از جمله برنامه‌های جنبی تدارک دیده شده برای این نمایشگاه است.

دهمین نمایشگاه کتاب استان قزوین به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ ۴ تا ۱۰ اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین برگزار می‌شود.