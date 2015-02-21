به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی‌فرد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته ۱ اسفندماه در نهمین همایش تکریم چهر‌ه‌های قرآنی که در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد با اشاره به آیات نخست سوره بقره ذَلِکَ الْکِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ گفت: قرآن کتاب هدایت است و رسالت قرآن، هدایت انسان به سمت قله‌هایی است که ثمره آن حیات ابدی است.

وی در ادامه سخنان خود به مسئله هدایت اشاره کرد و ابعاد آنرا این گونه توصیف نمود: قرآن، کتاب هدایت انسان‌ها است و گاهی نیز می‌فرماید؛ قرآن کتاب هدایت متقین است.

وی افزود: اینکه قرآن، کتاب هدایت انسان‌ها است به این معنی است که قرآن نقشه راه را برای انسان‌ها تعریف می‌کند و مخاطب آن جامعه انسانی و تمام افراد بشر است و کسانی از هدایت قرآن برای رسیدن به مقصد استفاده می‌کنند که آراسته و باتقوا باشند، در این صورت است که قرآن دست آنها را می‌گیرد و آنها را تا مرتبه کمال پیش می‌برد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: خداوند انسان را به گونه‌ای آفریده که قدرت شناخت تقوا را دارد، تقوایی که محور حضور در مدرسه قرآن است و در این میان استفاده از هدایت نفس است که انسان را به هدایت عقل می‌رساند.

وی اظهارداشت: انسان براساس نفس انسانی، قدرت شناخت فجور و تقوا دارد و اگر با بهره‌گیری از این قدرت توانست در مسیر تقوا حرکت کند به طور قطع وارد مدرسه قرآن می‌شود؛ پس گام نخست برای ورود به مدرسه قرآن، حیات عقلانی است که مرتبه‌ای از تقوا به شمار می‌آید.

وی در ادامه سخنانش گفت: قرآن برای متقین سه ویژگی کلی توصیف کرده است که ارتباط با مبدأ هستی، ارتباط با نفس خویشتن و ارتباط با سایر انسان‌ها از جمله این ویژگی‌هاست. در رابطه با ارتباط انسان با انسان‌های دیگر باید گفت یکی از نشانه‌های ارتباط انسان با انسان‌های دیگر که افراد متقی آن را دارند انفاق است و انفاق یکی از علائم بارز تقواست که همه ما باید سعی کنیم به دیگران انفاق کنیم.

نایب رئیس مجلس در ادامه بیانات خود اظهار داشت: متقینی که حضرت علی(ع) آنها را توصیف نموده، کسانی هستند که با استفاده تقوا وارد مدرسه قرآن شده‌اند و به انسان متقی در طراز نهج‌البلاغه رسیده‌اند.

وی به اهمیت قرآن اشاره کرد و افزود: پدر یکی از علمای بزرگ می‌فرمود: من به مقامی رسیدم که هر بار آیه‌ای را تلاوت می‌کردم دریچه‌هایی از معرفت به روی من گشوده می‌شد و اگر تکرار می‌کردم دریچه‌های دیگری بر روی من گشوده می‌شد.

وی در ادامه به مسئله نماز پرداخت و گفت: نتیجه ارتباط با خدا با نفس ارتباط دارد، عبودیت نفس هم در برابر خالق هستی در نماز تجلی پیدا می‌کند، پس نماز مصداق بارز عبودیت و بندگی است.

وی به موضوع انفاق اشاره نمود و گفت: انسان با تقوا کسی است که به دیگران انفاق می‌کند و از دیگران برای بالا رفتن خود استفاده نمی‌کند، انفاق از هر آنچه به انسان اعطا شده یکی از علائم بارز تقواست.

وی اضافه کرد: روزی به دیدن آیت الله بهجت رفتنم و ایشان جویای حال پدرم شدند و من گفتم که ایشان مبتلا به آب مروارید شده اند ایشان فرمودند: به پدر خود بگو برای همسرش مروارید بخرد تا خداوند او شفا دهد.

وی در ادامه خاطره ای از پدرش را بیان کرد و گفت: ۱۳سال داشتم که به اتفاق پدر با چند نفر از دوستان برای زیارت مکه حرکت عازم شدیم. آن زمان مرسوم بود از طریق عراق به زیارت مکه می‌رفتند. در بغداد ماشینی را کرایه کردیم که صبح فردای آن روز به سمت مدینه راه بیفتد. بعد از ظهر به کاظمین برای زیارت رفتیم که مرحوم پدرم یک آشنایی را بنام آقای انصاری دیدند و گفتند: شما هم عازم مکه هستید، ایشان گفتند: نه، پدر گفتند چرا، آقای انصاری گفتند: من هزینه سفر حج را ندارم، پدر در آن لحظه بدون درنگ گفت: آقای انصاری من یک‌بار به مکه رفته‌ام، هزینه این سفر را به شما می‌دهم وسیله آماده است، فردا صبح به همراه دوستان مشرف شوید. صبح آن روز آقای انصاری با دیگر دوستان ما به سمت خانه خدا به راه افتادند و من و ابوی هم بازگشتیم.