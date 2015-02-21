غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه آتش‌سوزی در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شامگاه جمعه در کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: طی این حادثه که در چهار راه گلستان شهر کرمانشاه و مجتمع گلستان رخ داد یک انبار لوازم خانگی دچار کندسوزی شده بوده و پس از زبانه کشیدن شعله‌ های آتش اهالی مجتمع باخبر و به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع دادند.

رضایی تصریح کرد: نیروهای آتشنشانی کرمانشاه پس از ۴ دقیقه در محل حاضر شده و پس از یک ساعت عملیات سخت حریق را اطفا و مانع از رسیدن آتش‌ به طبقات بالایی ساختمان و ریزش آن شدند.

معاون عملیاتی آتش‌ نشانی استان کرمانشاه علت آتش‌سوزی را نا ایمن بودن سیستم برق‌ کشی داخل انبار مذکور عنوان کرد که ابتدا موجب کند سوزی و سپس آتش‌ سوزی شد.

رضایی تاکید کرد: چنانچه این آتش‌سوزی به موقع اطفا و آتش‌ نشانان کرمانشاهی جسارت به موقع در مهار آتش به خرج نمی‌دادند مطمئنا کل ۹ طبقه مجتمع دچار آتش سوزی و ریزش و تبعات پس از آن می‌ شد.

وی در خصوص مصدومین حادثه نیز گفت: خوشبختانه کسی در زمان آتش سوزی در انبار حضور نداشت و آتش سوزی هیچ مصدومی به همراه نداشت.

معاون عملیاتی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه گفت: خسارت این آتش سوزی توسط کارشناسان در حال برآورد است.