ساختمانی ۷۵ ساله که به یک تکان بند است/۷۵معلول چشم انتظار بازسازی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها آنقدر غرق برق تجملات ساختمان ها و برج های چند طبقه مسکونی و تجاری چندصد میلیونی و میلیاردی با رنگ و لعاب تزئینات مختلف با انواع نماهای سنگ های قیمتی ما را مجذوب خود کرده که اصلا یادمان رفته که در شهر نهاوند، بلوار شهید حیدری، خیابان شفا روبروی بیمارستان شهید حیدری ساختمانی قدیمی و فرسوده با قدمتی بیش از ۷۵ سال مامن و پناهگاه ۷۵ دختر معلول عقب مانده جسمی و ذهنی است که به دور از خانواده و محبت مادری زندگی می کنند و هر لحظه احتمال دارد با یک حادثه ناگوار طبیعی مانند زلزله نفس های معصوم و جسم ناقص و درد گرفته آنان برای همیشه بی حرکت و آرام بماند.

درست است که نهاوند شهری پر از انسانهای نیکوکار و خیر و خدا شناس است که همیشه برای کارهای خیر و عام المنفعه پیشگام بوده اند و کارهای بزرگ و ارزشمندی برای رضایت خداوند انجام داده اند که نمونه های آن در مجمع خیرین سلامت، ازدواج، زندانیان، ورزشکاران، مستمندان به وضوح نمایان است اما در شرایطی که امام جمعه نهاوند از وضعیت زمین خواری بیت المال در نهاوند توسط عده ای سودجو بارها و بارها هشدار می دهد و موسسات و مالکان واحدهای تولیدی و سرمایه داران بخش خصوصی برای تملک چندین هزار هکتار زمین جلسات و رایزنی های مختلفی با مسئولان شهرستان، استان و کشوری برگزار می کنند و یا خیرین و انسانهای بزرگ اندیش برای کمک در کارهای نیک و عام المنفعه دعوت و مجمع های خیرین مختلف تشکیل می شود معلوم نیست چرا هیچ کس برای اهدا قطعه ای زمین برای ساخت مرکز نگهداری معلولان دختر بالای ۱۴ سال نهاوند پیش قدم نمی شود و این پروژه تاکنون سه سال بدون آنکه نتیجه ای داشته باشد زمان طی کرده است.

خبرنگار مهر تاکنون چندین بار همراه مسئولان مختلف از نماینده سابق نهاوند در مجلس گرفته تا سه فرماندار، امام جمعه و نماینده معین مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی از تنها مرکز نگهداری دختران معلول و عقب مانده جسمی و ذهنی بالای ۱۴ سال استان همدان که در شهر نهاوند واقع است بازدید داشته است.

مکانی که خارج از هیاهوی روزانه در داخل شهر نهاوند و به دور از تمامی دغدغه ها ۲۵ زن خاضعانه و فقط با ایثار و از خودگذشتگی ۷۵ دختر عقب مانده و معلول جسمی و ذهنی را که شعاع حرکتی آنها تنها یک تخت و یا یک ساختمان قدیمی و فرسوده است نگهداری می کنند.

رفتیم تا با این فرشتگان پاک و معصوم که فقط خدا می داند چه می گویند و چه در دل دارند همدردی و شادشان کنیم، اما نگاهمان به فضای بی آلایش و بی زرق و برق آنجا که افتاد لبخندمان به گریه و نفسمان به شماره افتاد آنجا بود که در ذهنمان تلگنری زده شد برای ارتباط با خدا، برای فهمیدن قدر سلامتی و برای علت ها، برای بودها و باورها.

چنان فضای غریبی در کنار تمامی دردها و معصومیت و نگاه عاشقانه این دختران فراموش شده در زندگی برما حاکم شده بود که با دیدن ساختمان قدیمی و فرسوده محل زندگی آنان، گویی دل سنگ ها نیز برای مظلومیت جسمی این دختران می سوزد.

در حالی که شرایط سخت و نفس گیر است و کاملا مبهوت تقدیر و مشیت الهی هستیم با مدیر عامل این مرکز گفتگو می کنیم که وی به مهر می گوید: این مرکز در سال ۱۳۷۳ توسط بهزیستی در بلوار شهید حیدری، خیابان شفا روبروری بیمارستان شهید حیدری نهاوند تاسیس شده است.

ماشالله گیوی گفت: در این مرکز ۷۵ دختر عقب مانده ذهنی و جسمی که متعلق به شهرستان نهاوند و شهرهای مختلف استان همدان و یا حتی شهرهای دیگر کشور است نگهداری می شوند و ۲۵ پرسنل که تمامی آنها نیز زن هستند با گذشت و ایثار و از خود گذشتگی همچون مادرانی دلسوز شب و روز از این معلولان معصوم نگهداری می کنند.

گیوی افزود: در سال ۱۳۸۱ با توجه به خصوصی سازی مراکز از سوی دولت این مرکز به موسسه خیریه حضرت زهرا(س) واگذار شد و اکنون توسط گروهی از افراد خیر و دلسوز و نیک اندیش اداره می شود و تنها مقدار ناچیزی یارانه از سوی سازمان بهزیستی به این مرکز پرداخت می شود که به هیچ وجه جوابگوی مخارج و هزینه معلولان نیست به همین منظور ضرورت مشارکت های مردمی و خیرین کاملا محسوس است.

اما ناراحتی سیمای مدیر این موسسه حکایت از درد دیگری داشت و وی با بیان اینکه نهاوند روی گسل و کانون زلزله قرار دارد گفت: این ساختمان قدیمی و فرسوده که بعنوان سرپناه و مامن این دختران معصوم و معلول که قدرت انجام هیچ کار و حرکتی ندارند بیش از ۷۵ سال قدمت دارد و دغدغه و نگرانی ما این است که خدایی ناکرده زلزله ای بیاید و همه ما در نزد خداوند بزرگ شرمنده شویم

وی با بیان اینکه چندین مرتبه رایزنی کردیم، نامه نوشتیم و جلسه برگزار کردیم گفت: متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی برای واگذاری زمین به این مرکز انجام نشده است.

محمد رحیم نادی از اعضا هیئت مدیره این مرکز دختری معلول که قدرت تکلم هم نداشت مورد اشاره قرار داد و گفت: این معلول دلداده خداست که با این وضعیت هم نماز می خواند و هم در ماه رمضان روزه می گیرد و برای مردم دعا می کند که نگاهش راضیم به رضای خدا را برایم معنا کرد.

نادی با بیان اینکه کار در اینجا عشق بازی با خداست و ایثار و فداکاری دل می خواهد، گفت: نگهداری این معلولان به طور میانگین ماهانه ۳۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد که تنها کمتر از نصف آن از سوی بهزیستی پرداخت می شود.

وی افزود: اما برکت و روزی این افراد همواه از سوی خدا تامین می شود و با کمک خیران بارها و بارها بسیاری از نذورات نقدی و کالایی و غذایی به سوی این مرکز هدایت شده است.

محمد رحیم نادی ادامه داد: ۲۵ پرسنل زن در این مرکز به صورت شیفتی عاشقانه این معلولان معصوم و بی گناه را در آغوش کشیده و تر و خشک می کنند و گاهی نیز خانواده های خیرین و نیکو کار به همراه بچه های خودشان روزها و ساعت ها را در این مرکز سپری می کنند تا تلنگری باشد برای راهشان و زمینه ای باشد برای نزدیکی بیشتر به خدا.

نادی هم نتوانست دغدغه و نگرانی خود را از وضعیت نانسامان و خطرناک محل نگهداری این دختران معلول پنهان کند و گفت: نمی دانم چرا برخي از نزديک شدن به اين معلولان وحشت دارند و فکر مي کنند معلولان ذهني هيچ چيز نمي فهمند، اما اين معلولان برخي مسايل را بهتر از ما مي فهمند، باید کاری کرد چراکه این ساختمان قدیمی و فرسوده است و عمر مفید خود را سپری کرده است و به هیچ وجه مکان مناسب و مطلوب و امنی برای نگهداری این معلولان نیست.

وی با بیان اینکه خواسته زیادی نداریم و تنها قطعه ای زمین می خواهیم، گفت: برای احداث مرکز جدید و رهایی از وضعیت فعلی این کار باید زودتر انجام شود چراکه شاید فردا خیلی دیر باشد.

امام جمعه نهاوند نیز ضمن بازدید از این مرکز به خبرنگار مهر گفت: خدمت به معلولان یک وظیفه انسانی، شرعی و اخلاقی است.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی اظهار داشت: معلولان شایسته ترحم نیستند زیرا خداوند توانمندیهایی به آنان بخشیده و چیزهایی را می بینند که ما افراد بینا قادر به دیدن آن نیستیم.

حجت الاسلام مغیثی ادامه داد: توفیق خدمت به جامعه معلولین نصیب هر شخصی نخواهد شد و باید این فرصت الهی را مغتنم شمرد و با همت عالی و مضاعف حقوق انسانی و اخلاقی را رعایت کرد تا این افراد از شرایط مناسب زندگی برخوردار باشند.

وی افزود: همه مسئولان شهرستانی و حتی استانی و کشوری، خیرین و مردم مومن و نیکوکار باید هر چه سریعتر با جدیت برای حل مشکل ساختمان فرسوده و قدیمی نگهداری این معلولان وارد عمل شوند تا زمین مورد نیاز برای احداث مرکز جدید نگهداری معلولان در اختیار هیئت مدیره این مرکز قرار بگیرد.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز به مهر گفت: توجه به رفع مشکلات این قشر و این افراد نوعی صدقه جاریه و نوعی کار خداپسندانه است بنابراین همه امکانات شهرستان نهاوند برای رفع مشکل این افراد به ویژه ساختمان نگهداری آنها را به کار می‌گیریم.

امامعلی عبدالملکی با اشاره به وضعیت مکانی نامناسب نگهداری این معلولان افزود: از آنجایی که تنها شهرستان نهاوند معلولان دختر زیر ۱۴ سال را در سطح استان نگهداری می‌کند بنابراین در سریع‌ترین زمان ممکن باید نسبت به تأمین زمین مناسب برای ساخت مرکز نگهداری این افراد اقدام شود.

عبدالملکی ادامه داد: از خیران و افرادی که تمکن مالی دارند خواست با مراجعه به این مراکز مسئولان، هیئت امنا و مربیان این مراکز را در نگهداری مطلوب‌تر این افراد یاری کنند زیرا سلامت نعمتی است که باید شکرگزار آن بود.

نماینده معین مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد با بیان اینکه ساختمان فعلی نگهداری معلولان از وضعیت مطلوب و استاندارد مناسب کشوری و حتی استان برخوردار نیست خواستار تخصیص اعتبارات عمرانی برای احداث ساختمان جدید این موسسه در کمترین زمان ممکن شد.

بهروز نعمتی از رایزنی و مکاتبه با رئیس سازمان بهزیستی کشور برای حل مشکل واگذاری زمین به مرکز نگهداری معلولان حضرت زهرا(س) نهاوند خبر داد و گفت: ساختمان‌ کنونی این موسسه خیریه از امکانات و تاسیسات مناسبی برخوردار نیست و در صورت حل واگذاری زمین با کمک خیرین می توان یک مرکز مجهز و مطلوب با همه امکانات و وسایل مورد نیاز برای این معلولان معصوم فراهم کرد.

نعمتی افزود: در حال حاضر در تنها مرکز توانبخشی نگهداری از معلولان بالای ۱۴ سال استان همدان در شهرستان نهاوند، بیش از ۷۵ معلول عقب مانده جسمی و ذهنی نگهداری می شود به همین منظور کوتاهی ها و کاستی های این مراکز باید در اسرع وقت در راستای خدمت رسانی به معلولان برطرف شود.

و اما نکته پایانی اینکه امید است با انتشار این گزارش بی‌تفاوتی و تأخیر در واگذاری زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان جدید مرکز نگداری معلولان دختر بالای ۱۴ سال استان همدان در شهر نهاوند کنار گذاشته شود و همانگونه که مسئولان تاکید کرده اند هرچه زودتر این مشکل چندین ساله با همت و همکاری و تعامل دستگاه های مربوطه برطرف شود.

آنچه مسلم است اینکه بهره مندی معلولان از یک مرکز نگهداری مطلوب و مناسب با امکانات مورد نیاز با توجه به مظلومیت و مشکلات عدیده آنها در جامعه از الزامات و از حقوق شهروندی این افراد است و مسئولان در این راستا باید با همت بلند خود برای رفع مشکلات تلاش کنند.