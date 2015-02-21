برگزاری دوره های توانمندسازی اجتماعی برای زنان آسیب دیده اردبیلی

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مهمترین بحران های هویتی زنان به سه دسته زنان بد سرپرست، بی سرپرست و‌ آسیب دیده اشاره کرد.

وی با تاکید به اینکه این سه دسته مهمترین بحران های هویتی زنان محسوب می شود، افزود: به عنوان مثال ورود زن به دنیای بی سرپرست و بد سرپرست همراه با انتظاراتی از وی است.

مدیر کل بهزیستی استان ادامه داد: این انتظارات متفاوت از نقش هایی است که پیش از این از زن بی سرپرست در جامعه و زندگی فرد وجود داشته و در نتیجه فرد با بحران هایی مواجه می شود.

احمدیان به بحران ناشی از فقر اقتصادی و منابع مالی اشاره کرد و افزود: همچنین مهاجرت، شهرنشینی، تغییر الگوهای زندگی به بحران های هویتی فرد دامن می زند.

وی از جمله راهکارهای حمایتی بهزیستی استان از زنان آسیب دیده را ارائه آموزش مهارت های زندگی، توانمند سازی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ارائه بسته های شغلی و حرفه ای برشمرد.

به گفته مدیر کل بهزیستی استان این نهاد اجرایی زمینه حضور زنان آسیب دیده در فعالیت های گروهی و تعاونی را فراهم می سازد و خدمات مشاوره ای و سواد آموزی را برای ارتقا دانشت و بینش فرد به کار می گیرد.

احمدیان در عین حال به حمایت های بیمه ای اشاره کرد و افزود: زنان توانمند شده علاوه بر گریز از وضعیت بحرانی می توانند تکیه گاه فرزندان و اعضای دیگر خانواده نیز باشند.