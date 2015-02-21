به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از سفر کاروان «سرزمین برادری» به استان سیستان و بلوچستان اعضاء این کاروان در مراسم نماز جمعه اهل سنت زاهدان حضور یافتند و حمید شاکرنژاد، عضو کاروان سرزمین برادری و قاری بین المللی کشورمان قرائت قرآن این مراسم را بر عهده داشت.

حمید شاکرنژاد

رضا امیرخانی و محمدرضا شهیدی فرد از دیگر اعضا کاروان اعزامی به استان سیستان و بولچستان بودند که روزگذشته نماز جمعه خود را در صفوف برادران اهل سنت اقامه کردند.

فرج الله شوشتری فرزند سردار وحدت شهید نورعلی شوشتری نیز به عنوان یکی از اعضاء کاروان سرزمین برادری در این مراسم شرکت کرد.

فرج الله شوشتری

در این مراسم مولوی عبدالغنی بدری در خطبه های نماز با اشاره به حضور اعضای کاروان «سرزمین برادری» در سیستان و بلوچستان گفت: اعضای این کاروان از طرف اتحادیه امت واحده و با عنوان امت واحده به سیستان و بلوچستان سفر کرده‌اند و هدف اینها همدلی و همبستگی بین همه مسلمانان است. اگرچه امت واحده مفهومی است که از صدر اسلام مطرح شده اما انتخاب این عنوان برای چنین حرکت‌هایی بسیار پسندیده است.

وی افزود: در زمان ما کسانی دست به کشتار می‌زنند و فتنه ایجاد کرده‌ و یکدیگر را تکفیر می‌کنند و ما باید تلاشمان از بین بردن فتنه‌ها باشد. زیرا پیامبر هم در زمان خودش فتنه میان اوس و خزرج را از بین برد و مودت را بین آنها برقرار کرد.

فرقه فرقه شدن‌ها ناشی از افزایش خودخواهی ماست

همچنین در سومین روز از سفر کاروان «سرزمین برادری» به استان کردستان نیز در شهر سنندج، نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی کشور‌ در مراسم نماز جمعه اهل سنت و مزار شهدای این استان حضور یافتند.

حجت‌الاسلام دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه اهل سنت استان کردستان با اشاره به تقسیم بندی های مذهبی و فرقه‌ای در دین اسلام گفت: تمام مسلمانان پیرو دین اسلام هستند و این دین میان همه مذاهب اسلامی مشترک است. اختلافی که میان مسلمانان به چشم می‌خورد بر سر فروعات است وگرنه در اصل توحید‌، نبوت، روزه،‌ معاد‌، نماز، جهاد و حج اختلافی میان ایشان وجود ندارد.

حجت الاسلام بی آزار

وی با تاکید بر یکپارچه سازی صفوف مسلمانان در عین وجود تفاوت ها افزود: نباید جزئیات را بزرگ جلوه بدهیم و اختلاف نظرهای فردی نباید ضرری به ما بزند. این فرقه فرقه شدن‌ها ناشی از افزایش خودخواهی ماست بنابراین بایستی هرچه سریعتر این مسائل را کنار بگذاریم.

این مجتهد برجسته، مسلمانان را به خواندن نماز جماعت مشترک سفارش کرده و افزودند: اقامه نماز جماعت مشترک میان پیروان مذاهب اسلامی، بسیاری از سوء تفاهم‌ها را کنار می‌گذارد و این کنار هم قرار گرفتن موجب رفع بسیاری از سوء ظن‌ها خواهد شد. حضور در نماز جمعه و نماز جماعت در کنار یکدیگر موجب عزت و عظمت یکدیگر خواهند شد. توحیدی که ما مسلمانان به آن اعتقاد داریم باید خروجی‌اش وحدت امت اسلامی باشد. امام خمینی هم می‌فرمودند کسانی که مسئله امامت را مایه تفرقه‌افکنی قرار بدهند فهم درستی از مسئله توحید و امامت و رابطه این دو را ندارند.

عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب با گلایه از مصطلح شدن دو لفظ رافضی و ناصبی در فرهنگ اصطلاحات دینی این عصر گفت: در گذشته لفظ ناصبی برای دشمنان اهل بیت به کار می‌رفت و رافضی نیز به شیعیانی که غلو می‌کردند اطلاق می‌شد. امروزه استعمارگران از یک سو و افراد جاهل از سویی دیگر تلاش می‌کنند که لفظ ناصبی را به تمام اهل سنت و لفظ رافضی را به تمام شیعیان تعمیم بدهند. این در حالی است که هیچ یک از آنها درست نیست.

غلوکنندگان مسلمان نیستند

حجت الاسلام بی آزار افزود: تمام علمای شیعیه معتقدند که اگر کسی به غلو باور داشته باشد مسلمان نیست. باید تلاش کنیم که این مفهوم‌ها که مخالف ادیان هستند را از خود دور کنیم که خوشبختانه اکنون در میان توده مردم نخبگان و دیگر اقشار جامعه نسبت به این مسائل آگاهی پیدا کرده‌اند و از طرفی مقام معظم رهبری تاکید دارند هیچ کس نباید به مقدسات اهل سنت توهین کند.

اعضاء کاروان سرزمین برادری پس از اقامه نماز جمعه مشترک به امامت ماموستا خدایی با وی به گفتگو نشستند.

اعضای این کاروان همچنین پیش از حضور در نماز جمعه اهل سنت، بر سر مزار شهدای انقلاب‌ و دفاع مقدس، شهدای ترور و پیشمرگان مسلمان «کرد» و حماسه سازان مبارزه با داعش در کوبانی حضور یافتند و با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.