به گزارش خبرنگار مهر، با پایان رقابت های لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور در سنندج، تایم شهرداری این شهر توانست ضمن برتری در مقابل حریفان مجوز حضور در رقابت های سوپر لیگ را کسب کند.

در رقابت های لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور که با حضور چهار تیم در سنندج برگزار شد، تیم شهرداری سنندج با ارائه بازی های مناسب مجوز حضور در رقابت های سوپر لیگ را کسب کرد.

تیم شهرداری سنندج موفق شد طی روزهای پنج شنبه و جمعه به مصاف دو تیم اتحاد موتور و ثبت فردای تهران رفت و موفق به شکست هر دو تیم شده و با کسب امتیاز لازم فصل آینده در رقابت های سوپر لیگ کشور حضور دارد.

شهرداری سنندج که تا پیش از این بازی از مجموع ۵ بازی خود در این مرحله رقابت‌ها سه برد و دو شکست در کارنامه داشت ولی طی روزهای پنج شنبه و جمعه دو برد دیگر کسب کرد و با پنج برد و دو باخت به عنوان تیم دوم این گروه راهی رقابت های سوپر لیگ کشور شد.

سروه ضرغامیان سرمربی تیم شهرداری سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تمجید از بازی شاگردان خود عنوان کرد: خوشبختانه تیم شهرداری سنندج در دو بازی خود نمایش قابل قبولی داشت و توانست دو تیم مدعی صعود را شکست دهد.

وی گفت: انتظار می رود که با حمایت های هر چه بهتر مسئولان و مدیران فصل آینده شاهد حضوری قدرتمند در رقابت های سوپر لیگ کشور باشیم و بتوانیم از جایگاه و عنوان بسکتبال کردستان دفاع کنیم.