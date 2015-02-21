اسکان نوروزی فرهنگیان در هرمزگان تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمپور صبح شنبه در جمع روسای ادارات آموزش و پرورش سراسراستان با بیان این مطلب افزود: با دقت نظر جدی در این موارد ارزیابی مستمر از عملکردها صورت می گیرد و چشم انداز ادامه مسوولیت ها منوط به رعایت موارد یادشده است و در این مسیرهیچ اغماضی نخواهد شد.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش یک مجموعه بسیار حساس و ظریف است که در سایه رعایت این موارد و تعامل و ارتباط فراگیر با همه مجموعه ها می تواند به پویایی برسد.

این مقام مسوول تحقق اهداف آموزش و پرورش را در گرو بهره گیری از همه ظرفیت ها دانست و خاطر نشان کرد: مدیران آموزش و پرورش باید با راهبری مناسب ازامکانات و ظرفیت های موجود درجهت تحقق اهداف و برنامه ها استفاده بهینه و حداکثری را داشته باشند.

به گفته کرمپور بهره گیری از خرد جمعی و استفاده از همه ظرفیت ها یک هنرمطلوب است و اینکه مدیری بتواند با تشکیل اتاق فکر،آموزش و پرورش را از پشتوانه بزرگ فکری در جامعه بهره مند سازد قطعا دستاوردهای آن می تواند درخدمت نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان اضافه کرد: هنر مدیریت در این نیست که پیش شرط هر طرح و برنامه ای تامین کامل منابع مالی باشد بلکه در این است که با منابع و امکانات موجود به حد مطلوب کارکرد داشته باشیم.

کرمپور تکریم مردم و مشارکت اولیا و مربیان را بزرگترین سرمایه برای آموزش و پرورش دانست و تاکید کرد: ارتقاء شاخص های آموزش و پرورش میسرنخواهد بود مگر با تکیه بر همه ظرفیت ها که در این مسیر اولیا و مربیان یک رکن محور و اساسی هستند.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش یک مجموعه فرابخشی و متعلق به آحاد جامعه است و مدیران آن هرگز نباید تفکر خود را محدود به جناح یا گروه خاصی کنند که رعایت این امر برای شکوفایی و توسعه آموزش و پرورش یک الزام است.

وی خاستگاه اصلی آموزش و پرورش را مدرسه عنوان کرد و یادآورشد: مدرسه محور همه فعالیت های آموزش و پرورش است و همه تلاش مدیران آموزش و پرورش باید معطوف به مدرسه باشد چراکه مدرسه محوری اولویت اول آموزش وپرورش هرمزگان است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در پایان با اشاره به فرارسیدن ایام تعطیلات نوروزی برمشارکت جدی همه مدیران درفراهم آوردن بسترشایسته جهت اسکان همکاران فرهنگی تاکید کرد.