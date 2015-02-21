به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ویژه بزرگداشت سی و ششمین پیروزی انقلاب اسلامی میان محبان اهل بیت(ع) در شهر وونوسوبو واقع در جاوه میانی با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این برنامه، ابتدا دعای توسل زمزمه شد که فضای معنوی ویژه ای به این جمع داد، سپس استاد زین، از اساتید شیعی شهر وونوسوبو، به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت: اگر زندگی امام خمینی(ره) را به صورت کلی ملاحظه نماییم، می توانیم آن را به چهار مرحله مهم تقسیم کنیم و از هر کدام درس هایی بگیریم، چرا که هر کدام ویژگی های خود را دارد: ۱) دوران کودکی که چطور ایشان تربیت شده، از چه شخصیت هایی متأثر گردید؛ ۲) دوران نوجوانی و طلبگی که چگونه امام خمینی(ره) این مراحل را گذراند و به چه اموری بیشتر اهمیت می داد؛ ۳) دوران مبارزه و تبعید؛ و ۴) دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ آن.

استاد زین در ادامه افزود: در خصوص هریک از مرحله ها بحث مفصلی می توان مطرح کرد که در زمان مناسب ارائه خواهد شد، ولی آنکه الآن مایل هستم بحث کنم، چهارمین مرحله می باشد، یعنی دوران پس از پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی. مرد بزرگ مردی است که در همه کارها هدف بالا و مشخص دارد و به آینده نگاه می کند.

وی افزود: هدفداری و آینده نگری دو امری بود که امام راحل در همه کارهای خود درنظر داشت. هدفداری ثبوت قدم را پرورش می دهد و آینده نگری آنچه را که به دست آورد، حفظ می کند و آن را به هدف مطلوب می رساند.