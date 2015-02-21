ساخت سپر طلایی جدید در برابر میکروب ها

به گزارش خبرگزاری مهر، درحال حاضر از نقره و ویژگی های آن در قالب نانوذرات نقره برای طیف گسترده ای از امور استفاده می شود، از تصفیه آب گرفته تا بسته بندی مواد غذایی. با این حال همواره نگرانی هایی درباره سمی بودن این ذرات وجود دارد به ویژه زمانی که وارد بدن می شوند.

اکنون گروهی از دانشمندان لهستانی به شیوه ای نوین برای حل این چالش دست یافته اند که به ادعای آنها جایگزینی بی خطر و در عین حال تأثیرگذار است: پوشش ضدباکتریایی ساخته شده از طلا.

این پوشش جدید توسط گروهی از دانشمندان انستیتو شیمی آکادمی علوم لهستان در ورشو ارایه شده که بنا به ادعای آنها قابلیت به کارگیری در سطوح مختلف را دارد.

آزمایش های مختلفی بر روی این پوشش جدید صورت گرفته که نشان می دهد از بعد شیمیایی پایداری قابل توجهی دارد. از آن گذشته این پوشش در برابر بارها شستشو با استفاده از ترکیبات شوینده از مقاومت خوبی برخوردار است.

دانشمندان این پوشش جدید را در معرض باکتری های خطرناکی نظیر E. coli و Staph مورد آزمایش قرار داده و با نتایج مثبت و امیدوارکننده ای روبرو شدند به طوریکه مشخص شده جمعیت این باکتری ها پس از قرارگرفتن به مدت ۱۲ ساعت در معرض این پوشش تا ۹۰ درصد کاهش می یابد.

برخلاف سایر پوشش های مشابه که با آزادسازی ترکیباتی در محیط به نابودی باکتری ها می پردازند، این پوشش جدید تنها در صورتی عمل می کند که باکتری ها با آن تماس داشته باشند.