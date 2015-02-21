رئیس پارلمان لبنان با سعد الحریری در بیروت دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان شب گذشته با «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل و نخست وزیر سابق لبنان در «عین التینه» بیروت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان (از وزیران طیف 8 مارس که حامی حزب الله هستند) و «نادر الحریری» رئیس دفتر رهبر جریان المستقبل نیز حضور داشتند.

منابع موثق از بررسی آخرین تحولات سیاسی کشور و منطقه در این دیدار خبر داده اند.

عرصه سیاسی لبنان طی هفته های اخیر در پی برگزاری نشستهای میان حزب الله و جریان المستقبل وارد فضای مثبتی شده است که همه امیدوارند به رفع خلاء ریاست جمهوری در این کشور منجر شود.