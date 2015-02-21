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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۷

فضای مثبت سیاسی در لبنان؛

رئیس پارلمان لبنان با سعد الحریری در بیروت دیدار و گفتگو کرد

رئیس پارلمان لبنان با سعد الحریری در بیروت دیدار و گفتگو کرد

محافل سیاسی در لبنان از دیدار «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان با «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل در بیروت خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان شب گذشته با «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل و نخست وزیر سابق لبنان در «عین التینه» بیروت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان (از وزیران طیف 8 مارس که حامی حزب الله هستند) و «نادر الحریری» رئیس دفتر رهبر جریان المستقبل نیز حضور داشتند.

منابع موثق از بررسی آخرین تحولات سیاسی کشور و منطقه در این دیدار خبر داده اند.

عرصه سیاسی لبنان طی هفته های اخیر در پی برگزاری نشستهای میان حزب الله و جریان المستقبل وارد فضای مثبتی شده است که همه امیدوارند به رفع خلاء ریاست جمهوری در این کشور منجر شود.

کد مطلب 2501706

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