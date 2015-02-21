برف و کولاک ۳۳ نماینده را زمین گیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی با تاخیر ۴۰ دقیقه ای حدود ساعت ۸:۴۰ آغاز شد.

در این جلسه ۱۹۵ نماینده از ۲۹۰ نفر حضور داشتند.

در ابتدای جلسه علنی، محمد دهقان اسامی غایبان را قرائت کرد.

بر این اساس موسی احمدی، شهروز افخمی، عبدالله تمیمی، محمد حسن نژاد، غلام محمد زارعی، مهدی عیسی زاده، محمد حسین قربانی، علیرضا محجوب و عزت الله یوسفیان ملا، غایبان جلسه امروز بودند.

علاوه بر این تعداد ۳۳ نماینده نیز مرخصی تلفنی گرفته و یا به دلیل برف و کولاک پرواز آنها لغو شده بود که به هیات رئیسه خبر دادند.

بر این اساس، محمد آشوری، قاسم احمدی لاشکی، محمد اسماعیل نیا، احمد بخشایش اردستانی، سید علی محمد بزرگواری، فرهاد بشیری، شمس الله شریعت نژاد، احمد شوهانی، عباس صلاحی، الیاس طاهری، سید حمید رضا طباطبایی نایینی، محمد علیپور، کمال علیپور، سکینه عمرانی، محمد دامادی، حجت الله درویش پور، رضا رحمانی، رجب رحمانی، حمید رسایی، رحیم زارع، دخیل عباس زارع زاده، علی اصغر زارعی، عبدالله سامری، عباس پاپی زاده، نصرالله پژمان فر، یعقوب جدگال، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، جلیل جعفری بنه خلخال، بهلول حسینی، شریف حسینی، علیرضا منادی و هدایت الله میرمراد زهی با مرخضی تلفنی یا به علت لغو پرواز، در جلسه علنی حضور نیافته بودند که موجب تاخیر ۴۰ دقیقه ای در جلسه علنی شدند.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را در غیاب لاریجانی برعهده داشت، با اشاره به تذکر برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه برخی وکلای ملت به دلیل برف و کولاک نتوانستند خود را به جلسه علنی امروز برسانند، گفت: این موضوع بررسی شده و اسامی نمایندگانی که به دلیل برف و کولاک نتوانسته اند خود را به جلسه علنی برسانند، اعلام خواهد شد.