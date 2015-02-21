به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حجت‌الله مقیمی، قائم مقام معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه سامانه پروانه مطب آنلاین یکی از اهداف سازمان نظام پزشکی در قالب طرح نظارتی است، افزود: پیش از این واحدهای صدور پروانه مطب برای پزشکان در دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی انجام می‌شد.

وی با عنوان اینکه تا قبل از رونمایی این سامانه، صدور پروانه مطب در دانشگاه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌شد، افزود: این وضعیت باعث نارضایتی و مشکلاتی شده بود که بر همین اساس، سازمان نظام پزشکی تصمیم گرفت با رویه یکسان، پروانه مطب را صادر کند.

قائم مقام معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در این سامانه پزشکان نیازی به مراجعه حضوری به سازمان نظام پزشکی ندارند و تمام کارها به صورت الکترونیک و اینترنتی انجام می‌شود. حتی فرد می‌تواند در منزل خود در هر ساعت از شبانه‌روز، وارد سامانه شده و اطلاعات خود را ثبت کند و ظرف کمتر از ۲۴ ساعت، پروانه مطب او صادر می‌شود.