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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۷

بسکتبال NBA؛

کلیولند در رده چهارم کنفرانس شرق ایستاد

کلیولند در رده چهارم کنفرانس شرق ایستاد

تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز با پیروزی در زمین واشنگتن ویزاردز جایگاه خود را در رده چهارم جدول رده‌بندی کنفرانس شرق تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلویلند کاوالیرز که با وجود برخورداری از مثلث لبرون جیمز، کوین لاو و کایری اروینگ تا هفته‌های میانی این فصل از رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA نتایج خوبی را کسب نکرده بود حالا خود را به رده چهارم جدول رده‌بندی کنفرانس شرق رسانده است.

این تیم بامداد امروز شنبه در زمین تیم واشنگتن ویزاردز پیروزی 128 بر 89 را رقم زد تا تعداد بردهایش به عدد 34 برسد. در کارنامه این تیم 22 شکست نیز به چشم می‌آید. لبرون جیمز ستاره تیم کلیولند با کسب 28 امتیاز، 5 ریباند و 6 پاس منجر به امتیاز بهترین بازیکن این میدان بود.

در دیگر دیدارها نتایج زیر کسب شده است:

* اورلاندو مجیک 98 -  نیواورلینز پلیکانز 84
* نیویورک نیکس 87 - میامی هیت 111
* دیترویت پیستونز 100 - شیکاگو بولز 91
* مینه سوتا تیمبروولوز 111 - فینیکس سانز 109
* فیلادلفیا سونی سیکسرز 95 - ایندیانا پیسرز 106
* آتلانتا هاوکس 80 - تورنتو رپتورز 105
* میلواکی باکس 89 - دنور ناگتس 81
* یوتا جاز 92 - پورتلند بلیزرز 76

کد مطلب 2501711

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