به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، سردار علی‌اکبر علیزاده در رزمایش الی بیت المقدس ۳ در مهدیشهر اظهار کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری؛ انقلاب ما به مرحله‌ای رسیده که هیچ دشمن خارجی نمی‌تواند ما را شکست دهد؛ حتی آمریکای شیطان صفت و در داخل کشور هیچ خطری نظام را تهدید نمی‌کند؛ اگر مشکل تهاجم فرهنگی باشد که ملت ما بیدار است و دشمن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد تنها خطری که انقلاب را در اوج قدرت می‌تواند شکست دهد؛ فتنه است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) ۲۳ سال پیامبری کرد و به مرحله‌ای رسید که می‌رفت سراغ رومی‌ها و ابرقدرت‌‌ها در داخل جامعه اسلامی همه قبیله‌ها طرفدار پیامبر(ص) بودند؛ اما فتنه‌گران با کودتا آنچه که پیامبر ۲۳ سال زحمت کشیده بود، منحرف کردند.

فرمانده سابق سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان اظهار داشت: در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، هشتاد و پنج در صد مردم رأی دادند و ما در اوج پیروزی بودیم، فتنه‌گران آمدند و می‌خواستند نظام را براندازند؛ اگر در فتنه ۸۸ دشمنان پیروز می‌شدند، عین عمر سعد دستور می‌دادند که بروید بر بدن رهبرتان بتازید؛ اما بسیجیان ما با هوشیاری کامل مدافع نظام و پیرو خط رهبری هستند.

اصلی ‌ترین خواسته فتنه‌ گران سقوط رهبری بود

علیزاده به خصوصیات فتنه ۸۸ نیز اشاره کرد و گفت: این فتنه داخلی و سران فتنه بزرگان نظام بودند و اصلی‌ترین خواسته فتنه‌گران سقوط رهبری بود؛ که سعی بر براندازی نظام اسلامی و رهبری را داشتند.

وی با اشاره به سخن یکی از سران فتنه‌گر سال ۸۸ گفت: این فتنه‌گر در اظهاری بیان کرد «من نگران خط امام هستم و برای خط امام احساس خطر می‌کنم، دیدم انقلاب امام خمینی(ره) در حال فروپاشی است و خود را مکلف دیدم که وارد میدان شوم و از نظام دفاع کنم» و از این طریق و با این سخنان فتنه‌گران، فتنه‌ را آغار کردند.

فرمانده سابق سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان تصریح کرد: فتنه‌گر کسی است که دشمن‌ترین دشمنان اسلام است؛ می‌توان در هر لباس و جایگاهی حضور داشت و فتنه‌گری کرد و نقشه‌های شوم و شیطانی را به اجرا در آورد.

علیزاده ادامه داد: فتنه ۸۸ جنگ احزاب بود و مقابله تمام دشمنان پیامبر(ص) در مقابل اسلام، یعنی سران فتنه ۸۸ تمام دشمنان را علیه نظام و رهبر هماهنگ کردند، سران فتنه ۸۸ اصحاب مسجد ضرارند و با خطبه‌های مسجد ضرار نمی‌شد؛ مردم را فریب داد.

وی افزود: مسجد ضرار مسجدی بود که در سالهای آخر عمر پیامبر(ص) منافقان ساخته بودند و قرآن می‌فرماید «سران فتنه هیئت امنای مسجد ضرارند و برای ضربه زدن به مؤمنان و ترویج کفر با مسجد و تفرقه بین مؤمنان و محلی برای هماهنگی تمام دشمنان پیامبر و از ابتدا تاکنون محکم قسم می‌خورند ما هیچ قصدی جز خیرخواهی نداریم.

بسیجیان هوشیار مدافعان نظام و ممکلت اسلامی

فرمانده سابق سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان تصریح کرد: اکنون ما بسیجیان با هوشیاری و آگاهی کامل باید از نظام و مملکت اسلامی دفاع کنیم و در حفظ ارزش‌های اسلامی کوشا باشیم.

علیزاده گفت: آنها که ایمان آوردند در راه خدا می‌جنگند و آنها که کافر شدند در راه کفر می‌جنگند، ای اهل ایمان سران جبهه طاغوت را از بین ببرید و بدانید مکر شیطان، ضعیف است.

وی با بیان اینکه دشمن‌ترین دشمنان خدا، آمریکا و فرزند نامشروعش رژیم صهیونیستی، رژیم کودک‌کش اسرائیل است؛ بیان کرد: امروز با ندای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" اعلام وفاداری از ولایت را با افتخار سرمی‌دهیم.

فرمانده سابق سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان خاطرنشان کرد: تحریم‌ها چیز جدیدی نیست، از سال ۵۸ و ۵۹ در طول دوران جنگ تحریم بوده است و به هر طریقی بر ما فشار آوردند تا بلکه ما را تسلیم کنند؛ اما با توکل بر خداوند و رهبری رهبر فرزانه پا بر جا ایستاده‌ایم.

ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی در برهه کنونی

علیزاده گفت: عده‌ای هم با کارشکنی حرف آمریکا را می‌زنند و می‌گویند تحریم هستیم و تحریم را برجسته می‌کنند و بزرگ جلوه می‌دهند؛ اما مشکل، رفع تحریم نیست؛ ما باید اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم.

وی اظهار داشت: اصلی‌ترین عاملی که دشمنان بر ما فشار آورده و زورگویی می‌کنند؛ سلاح با سلاح علم است که این علم را تبدیل می‌کنند به صنعت بعد به ما زور می‌گویند.

فرمانده سابق سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان خطاب به بسیجیان گفت: دیروز وظیفه این بود که اسلحه برداریم و به میدان جنگ برویم؛ امروز وظیفه این است که کسب علم کنیم و اصلی‌ترین تکلیف شما درس خواندن است؛ شما باید دانشمند اسلامی شوید و امروز اصلی‌ترین تکلیف شما علم آموزی است.

علیزاده با بیان اینکه بسیجیان، مفتخر به لقب بسیجی هستند، اظهار کرد: دیروز جنگ تحمیلی بود و شهدا دِین خود را به اسلام ادا کردند و امروز نوبت ماست؛ ما دنباله‌روی راه شهدا هستیم و تا آخرین قطره خون از آرمان‌های پاکشان که همان اسلام است؛ دفاع خواهیم کرد.