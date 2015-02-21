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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۱

به انتخاب فوتسال پلنت؛

علی اصغر حسن‌زاده در جمع 10 بازیکن برتر فوتسال جهان

علی اصغر حسن‌زاده در جمع 10 بازیکن برتر فوتسال جهان

سایت «فوتسال پلنت» 10 کاندید برترین بازیکن فوتسال جهان در سال 2014 را منتشر کرده است که نام علی اصغر حسن زاده ملی پوش فوتسال ایران هم در این فهرست دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق انتخابات هر ساله بهترین‌های فوتسال جهان که توسط سایت فوتسال پلنت صورت می‌گیرد، امسال هم نام برترین‌های این رشته ورزشی اعلام شد که در بخش بهترین بازیکن، نام علی اصغر حسن زاده هم دیده می‌شود. حسن زاده که در حال حاضر در تیم نوریلسکی روسیه توپ می‌زند، در سال 2014 موفق شد عنوان برترین بازیکن فوتسال آسیا را هم از آن خود کند.

اسامی 10 کاندید بهترین بازیکن فوتسال جهان به این شرح است: لئوناردو استبان (آرژانتین)، فالکائو (برزیل)، گابریل لیما (ایتالیا)، فابریسیو گادیا (برزیل)، علی اصغر حسن زاده (ایران)، میگوئلین (اسپانیا)، کائورو موریوکا (ژاپن)، ریکاردو فیلیپ (پرتغال)، رودریگو هاردی (برزیل)، سرگئی سرگئوف (روسیه)

کد مطلب 2501717

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