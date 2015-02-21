به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف که از دیروز در تمامی مناطق استان ایلام آغاز شده، هم اکنون نیز با شدت ادامه داد و این روند باعث تعطیلی مدارس سطح استان شده است.

مدیر کل بحران استانداری ایلام طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به علت بارش سنگین برف و یخبندان مدارس تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح امروز شنبه دوم اسفندماه در ایلام و برخی مناطق این استان تعطیل است.

احمد کرمی اعلام داشت: کارکنان دستگاه های اجرایی و بانک ها نیز با یک ساعت تاخیر سر کار خود حاضر می شوند.

بارش برف موجب اختلال در زندگی روزمره مردم و تردد خودروها در محورهای ارتباطی استان شده است.

سرهنگ نورالله خادم فرمانده پلیس راه استان هم گفت: همه مسیر های مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها به سهولت صورت می گیرد اما در مناطق کوهستانی رانندگان با تجهیز ماشین به امکانات و وسائل مورد نیاز از جمله زنجیر چرخ با احتیاط رانندگی کنند.

بارش برف که از عصر دیروز آغاز شده و هم اکنون هم ادامه دارد در مناطق شمالی استان از جمله شهر ایلام مرکز این استان بیشتر از سایر مناطق است.

پس از بارش های دی ماه این دومین بارش برف در زمستان امسال است، بارشی که باعث خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان شده است.

به گفته یوسف شیخ الملوکی مدیرکل هواشناسی استان با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر هنوز بارش ها در حد نرمال نیست مگر اینکه با تداوم آن تا پایان سال بخشی از کم بارانی ها سالهای گذشته جبران شود.

در همین حال کارشناسان هواشناسی استان پیش بینی کردند بارش برف و باران در استان تا ۲۴ ساعت آینده ادامه دارد.