به گزارش خبرنگار مهر، تیم مانیزان کرمانشاه عصر جمعه در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ دسته اول بسکتبال میزبان شیمیدر تهران بود که در پایان نتیجه را به این تیم واگذار کرد.

در این دیدار تیم شیمیدر عملکرد بهتری نسبت به تیم مانیزان داشت و توانست با نتیجه ۷۴ - ۵۹ حریف خود را شکست دهد.

مانیزان که فصل نا امید کننده ای را سپری کرده در دیدار با تیم قدرتمند شیمیدر نیز توفیقی نداشت و یک بار دیگر در رسیدن به پیروزی ناکام ماند.

این تیم از ۲۰ مسابقه ای که در این فصل برگزار کرده تنها صاحب چهار پیروزی شده و با ۲۴ امتیاز در رده ما قبل پایانی جدول رده بندی مسابقات قرار گرفته است.