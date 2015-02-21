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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۵

طالبان افغانستان ادعای مذاکره با امریکا را بی اساس خواند

طالبان افغانستان ادعای مذاکره با امریکا را بی اساس خواند

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان گفت: گزارش های مبنی بر آغاز دور جدید مذاکرات میان آمریکا و طالبان بی اساس و کذب است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان گفت: گزارش های مبنی بر آغاز دور جدید مذاکرات میان آمریکا و طالبان بی اساس و کذب است.

قبل از این رسانه های غربی از سرگیری مذاکرات صلح میان طالبان افغان و امریکا خبر داده بودند و گفته بودند که قرار است این مذاکرات در قطر انجام شود.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان بارها تاکید کرده اند که مذاکرات صلح افغانستان با گروه طالبان مخفیانه و پنهانی نخواهد بود و تمام جزئیات مذاکرات زیر نظر رسانه ها و مردم انجام می شود.

کد مطلب 2501728

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