جام قهرمانی روی دست مردان پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سي امين دوره مسابقات کاراته قهرماني ایران تحت عنوان انتخابي تيم ملي روز گذشته با حضور ۳۲۰ کاراته کا از ۲۸ استان در قالب ۳۱ تیم در سالن شهيد بهشتي كرمانشاه برگزار شد.

در اين مسابقات كه در ۶ وزن كوميته انفرادي انجام گرفت، محسن آشوري دبير فدراسيون، عليرضا سليماني، سرمربي تيم ملي بزرگسالان و محمدرضا عبدالمحمدي سرمربي تيم هاي ملي نوجوانان، جوانان و زير ۲۱ سال حضور داشتند.

در پايان اين پيكارها تيم تهران با كسب ۲ مدال طلا، يك نقره و ۲ برنز عنوان نخست را کسب کرد و تيم كرمانشاه با يك مدال طلا، يك نقره و ۲ برنز در مكان دوم قرار گرفت، شهرداري اراك با يك مدال طلا و يك نقره سوم شد.

تيم هاي البرز و قزوين هر كدام با يك مدال طلا در جاي چهارم ايستادند، خوزستان، كميته رزمي مساجد و مازندران هر كدام با يك مدال نقره مشتركاً جايگاه پنجم را در اختيار گرفتند، زنجان با ۳ مدال برنز ششم شد و تيم هاي اصفهان با ۲ مدال برنز و گيلان با يك مدال برنز به ترتيب هفتم و هشتم شدند.

نتایج کامل اوزان مختلف به این شرح است:

وزن ۵۵-كيلوگرم: ۱-ميعاد ياري از البرز ۲- رضا روشن از مركزي ۳- محمد خادم رضايي از زنجان و بهنام دهقان زاده از تيم منتخب نيروي انتظامي

وزن۶۰-كيلوگرم:۱-محمد شهرياري از تهران۲-انشان خسروي از خوزستان ۳-مهران ويسي از كرمانشاه و محمد حسين مرادي از اصفهان

وزن۶۷-كيلوگرم: ۱-امير حسين موسوي پور از قزوين ۲-علي مهدي نژاد از مازندران ۳-فرزاد رستمي از زنجان

وزن۷۵-كيلوگرم: ۱-يونس ناصري از كرمانشاه ۲-سعيد فرخي از تهران۳-حامد مرادي از كرمانشاه و مرتضي شفاهي از تهران

وزن۸۴-كيلوگرم: ۱-يونس نوروزي از مركزي ۲-مهدي خدابخشي از كرمانشاه ۳-بهراد نو نژاد از گيلان و محسن برخورداري از تهران

وزن۸۴+كيلوگرم: ۱-موسي گنج زاده از تهران۲-مجيد محمودي از كميته رزمي مساجد۳-مازيار الهامي از زنجان و هادي عرب از اصفهان.