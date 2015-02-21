به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پایان اولین روز مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو با بیان اینکه مذاکرات به مراحل جزئی رسیده است، گفت: پس از یک سال مذاکره در همه ابعاد و موضوعات در شرایطی هستیم که باید وارد جزئیات شویم به ویژه اینکه قصد ما این است، در توافق نهایی کلیات و جزئیات یک پار چه باشد، به همین خاطر مجبور هستیم که وارد همه جزئیات در همه موضوعات و مراحل شویم.

عراقچی افزود: این شرایط ایجاب می‌کند که مذاکرات فشرده و به صورت طولانی برگزار شود.



وی با بیان اینکه جمعه و شنبه در سطح معاونان و کارشناسان وزارت خارجه ایران و آمریکا مذاکرات برگزار می‌‌شود، تصریح کرد: روز یکشنبه هم جلسه‌ای با ۱+۵خواهیم داشت که در آن‌ معاونان وزرای خارجه و مدیران سیاسی حضور خواهند یافت.

وی گفت: یکشنبه و دوشنبه هم وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار می‌‌کنند.

عراقچی فضای روز نخست مذاکرات را مثبت و جدی توصیف کرد و گفت: این به معنی‌ این نیست که پیشرفت‌های فوق‌ العاده‌ای داشته ایم اما بحث‌ها نزدیک و فشرده دنبال می‌‌شود.



معاون وزیر خارجه تاکید کرد: به دنبال نو آوری و تحولات در نحوه و شکل مذاکرات هستیم تا به کارها در مذاکرات سرعت دهد.

روز نخست مذاکرات ژنو دیروز در سطح معاونان و کارشناسان وزارت خارجه ایران و آمریکا با حضور هلگا اشمیت به مدت هفت ساعت و نیم در هتل ویلسون ژنو برگزار شد.



با وجود این که همچنان جزئیات مذاکرات در اختیار رسانه‌ها قرار نمی گیرد اما گفته می شود، تعداد سانتریفیوژ‌ها و تحریم‌ها ضد ایران دو موضوع اصلی‌ مذاکرات این دوره ژنو است که هیئت‌های مذاکره کننده برای دستیابی به توافق نهایی وارد جزئیات این دو موضوع شدند.