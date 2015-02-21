وزیر راه و شهرسازی وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سفری یک روزه وارد استان شد و مورد استقبال مرتضی روزبه استاندار قزوین، نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی و مدیران اجرایی استان قرار گرفت و پروژه مجتمع ۳۷۸ واحدی ارغوان در شهرک مهرگان را افتتاح کرد.

وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود به استان از مسکن مهر در شهرستان آبیک بازدید کرد و در جریان وضعیت خدمات رسانی این شهرستان قرار گرفت.

همچنین چند طرح خدمات روبنایی عمومی نیز با حضور وزیر به بهره برداری خواهد رسید این طرحها شامل سه باب مدرسه، یک سالن ورزشی چند منظوره و یک درمانگاه است.

استان قزوین در زمره مناطقی است که یکی از بزرگترین طرح های مسکن مهر کشور را اجرا کرده و به دلیل حجم عملیات اجرایی در هر دوره تعدادی از واحدهای تکمیل شده به مردم واگذار می شود.

از دیگر برنامه های پیش بینی شده در سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی بازدید از پروژه قزوین، الموت، تنکاین بود که به دلیل بارش سنگین برف این برنامه لغو شد.