وزیر دفاع جدید امریکا وارد کابل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، وزیر دفاع آمریکا قرار است در این سفر با نیروهای امریکایی و مقامات حکومت وحدت ملی دیدار کند.

این نخستین سفر اشتون کارتر از زمانی که به عنوان وزیر دفاع انتخاب شده به افغانستان است.

او در حالی به کابل سفر کرده که مقامات حکومت وحدت ملی از امریکا خواستار بازنگری در مهلت تعیین شده برای خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان شده‌اند.

اشتون کارتر چندی پیش نیز اعلام کرده بود که در صورت وخیم شدن اوضاع امنیتی افغانستان، در برنامه خروج تجدید نظر خواهد کرد.

با این حال گفته شده که با سفر اشتون کارتر به افغانستان، سیاست جدید امریکا در قبال افغانستان را اعلام کند.