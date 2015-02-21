به گزارش خبرگزاری مهر، تروریستهای داعش 16 سپتامبر سال میلادی گذشته (25 شهریور) حمله گسترده ای را علیه کوبانی در نزدیکی مرزهای ترکیه آغاز کردند و توانستند بر حجم وسیعی از مناطق آن سیطره پیدا کنند و در 3 اکتبر(11 مهر ماه) توانستند حصار کوبانی را شکسته و وارد این شهر شوند.

این در حالی است که گاهی اخبار از سیطره تروریستها بر بیش از 70درصد از شهر کوبانی حکایت داشت و بیم آن می رفت که این شهر به زودی به دست داعش سقوط کند

اما نیروهای مردمی توانستند با پایداری خود داعش را متحمل شکستهای سنگینی کنند و این گرو تروریستی را از مرزهای این شهر بیرون برانند.

بیرون راندن داعش از سطح شهر کوبانی، پاکسازی 215 روستا در طراف این شهر و همچنین پاکسازی 30 کیلومتر از مسیر ارتباطی استان حلب در شمال سوریه از دستاوردهای نیروهای مردمی در کوبانی است. اما پس از پاک کردن فتنه تروریستها از کوبانی که این شهر را مبدل به کوچه هایی خالی از سکنه و مخروبه کرده اند، تلاشها برای بازسازی این مخروبه ها ادامه دارد و نیروهای مردمی شهر را برای بازگشت صدها هزار نفر آواره ای که به مرزهای ترکیه پناه برده اند آماده می سازند.

تصاویر حاکی از پاکسازی مناطق مختلف کوبانی از اجساد به جامانده از تروریستهای داعش دارد که به دست نیروهای مردمی در حال انجام است.

این در حالی است که منابع ازبازگشت تدریجی شهروندان کوبانی به خانه های خود خبر می دهند.