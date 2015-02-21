اذعان آویگدور لیبرمن به توانمندی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی شب گذشته در سخنانی به توانمندی ایران اذعان کرد.

وی با تمسخر سخنان «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا درباره پرونده هسته ای ایران گفت: این سخنان اهمیتی ندارد و تنها برای جلب آراء انتخاباتی است. ما نمی توانیم حماس را نابود کنیم چگونه می توانیم با ایران مقابله کنیم؟

لیبرمن گفت: نتانیاهو فقط حرف می زند و مرد عمل نیست و اظهارات وی در کنگره آمریکا تنها در راستای منافع خود و تبلیغات انتخاباتی بوده است بنابراین مهم نیست آمریکا چه پاسخی می دهد و اسرائیل باید در این زمینه به تنهایی [در مورد ایران] تصمیم گیری کند.