به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کانونهای فرهنگی مساجد قم، حجتالاسلام احمد سالک عصر جمعه در اختتامیه طرح آفاق اندیشه ۲ که در مجتمع آموزشی امام علی(ع) برگزار شد گفت: انقلاب اسلامی به محوریت و معماری امام راحل و بر اساس سیاستهایی که از متن فقه آل محمد(ص) تنظیم شد و به جهان در قالب حکومت اسلامی و برخورد دو سیاست قوی نه شرقی و نه غربی و استقلال و آزادی جمهوری اسلامی، در دنیا پدیده جدیدی را فراهم کرد به عنوان یک امانت الهی در اختیار ما است.
وی گفت: ما پشتیبان این فرهنگ هستیم و علمای شیعه تلاشهای زیادی کردند و باید عمق این امانت را بشناسیم. بار اصلی بر دوش مردم است زیرا این انقلاب برای مردم است.
بین دو فجر انقلاب و ظهور قرار داریم
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گسترش فضای مجازی گفت: در شرایطی زندگی میکنیم که اگر محیط اطراف خود را نشناسیم نمیتوانیم از این انقلاب دفاع کنیم.
سالک گفت: ما بین دو فجر قرار داریم، یکی فجر انقلاب اسلامی و دیگری فجر ظهور حضرت مهدی (عج) که بین این دو در حال حرکت هستیم و لذا باید در جدول زمان بندی در اردگاه امام عصر (عج) جایگاه خود را بدانیم و مشخص کنیم.
اردوگاه ولایتفقیه محلی برای تمرین اردوگاه امامت است
وی بیان داشت: امروز در اردوگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم و این اردوگاه تمرینی برای حضور در اردگاه امام عصر (عج) است، یعنی نه یک قدم جلو و نه یک قدم عقب باشیم و اگر خوب سربازی کردیم میتوانیم در اردگاه امام عصر (عج) نیز به خوبی سربازی کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: باید بستر مساجد به گونهای باشد که بتواند این موضوع را ساماندهی کرده و جهت دهی به فجر ظهور کند و در این زمینه کانونهای فرهنگی هنری مساجد وظیفه دارند.
حجت الاسلام سالک با اشاره به نقش روحانیت گفت: روحانیت نقش موثری در مساجد دارند و باید بکوشند تا فجر ظهور در مساجد گسترش یابد و مردم به این سمت پیش روند.
کانونهای فرهنگی با محوریت امام جماعت در رفع مشکلات فرهنگی بکوشند
وی تصریح کرد: کانونهایی که حول محور امام جماعت هستند موفقتر هستند و باید با همفکری و کمک همدیگر در رفع مشکلات فرهنگی گام بردارند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دشمن با گسترش شبهات تلاش میکند در راستای مبارزه با فرهنگ تلاش کند و کانونهای فرهنگی هنری مساجد نباید چنین اجازهای دهند و باید مقابله کنند.
سالک از جلسه کمیسیون فرهنگی با رئیس صدا و سیما خبر داد و گفت: طی دو ماه اخیر آمریکاییها با پول هنگفتی که دادهاند ۱۶ شبکه جدید فارسی زبان راهاندازی کردهاند.
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