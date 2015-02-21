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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۴

حجت‌الاسلام سالک خبر داد:

راه‌اندازی ۱۶شبکه جدید فارسی زبان علیه اسلام

راه‌اندازی ۱۶شبکه جدید فارسی زبان علیه اسلام

قم - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طی دو ماه اخیر آمریکایی‌ها با پول هنگفتی که داده‌اند ۱۶ شبکه جدید فارسی زبان راه‌اندازی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کانون‌های فرهنگی مساجد قم، حجت‌الاسلام احمد سالک عصر جمعه در اختتامیه طرح آفاق اندیشه ۲ که در مجتمع آموزشی امام علی(ع) برگزار شد گفت: انقلاب اسلامی به محوریت و معماری امام راحل و بر اساس سیاست‌هایی که از متن فقه آل محمد(ص) تنظیم شد و به جهان در قالب حکومت اسلامی و برخورد دو سیاست قوی نه شرقی و نه غربی و استقلال و آزادی جمهوری اسلامی، در دنیا پدیده جدیدی را فراهم کرد به عنوان یک امانت الهی در اختیار ما است.

وی گفت: ما پشتیبان این فرهنگ هستیم و علمای شیعه تلاش‌های زیادی کردند و باید عمق این امانت را بشناسیم. بار اصلی بر دوش مردم است زیرا این انقلاب برای مردم است.

بین دو فجر انقلاب و ظهور قرار داریم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گسترش فضای مجازی گفت: در شرایطی زندگی می‌کنیم که اگر محیط اطراف خود را نشناسیم نمی‌توانیم از این انقلاب دفاع کنیم.

سالک گفت: ما بین دو فجر قرار داریم، یکی فجر انقلاب اسلامی و دیگری فجر ظهور حضرت مهدی (عج) که بین این دو در حال حرکت هستیم و لذا باید در جدول زمان بندی در اردگاه امام عصر (عج) جایگاه خود را بدانیم و مشخص کنیم.

اردوگاه ولایت‌فقیه محلی برای تمرین اردوگاه امامت است

وی بیان داشت: امروز در اردوگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم و این اردوگاه تمرینی برای حضور در اردگاه امام عصر (عج) است، یعنی نه یک قدم جلو و نه یک قدم عقب باشیم و اگر خوب سربازی کردیم می‌توانیم در اردگاه امام عصر (عج) نیز به خوبی سربازی کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: باید بستر مساجد به گونه‌ای باشد که بتواند این موضوع را ساماندهی کرده و جهت دهی به فجر ظهور کند و در این زمینه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد وظیفه دارند.

حجت الاسلام سالک با اشاره به نقش روحانیت گفت: روحانیت نقش موثری در مساجد دارند و باید بکوشند تا فجر ظهور در مساجد گسترش یابد و مردم به این سمت پیش روند.

کانون‌های فرهنگی با محوریت امام جماعت در رفع مشکلات فرهنگی بکوشند

وی تصریح کرد: کانون‌هایی که حول محور امام جماعت هستند موفق‌تر هستند و باید با همفکری و کمک همدیگر در رفع مشکلات فرهنگی گام بردارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دشمن با گسترش شبهات تلاش می‌کند در راستای مبارزه با فرهنگ تلاش کند و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نباید چنین اجازه‌ای دهند و باید مقابله کنند.

سالک از جلسه کمیسیون فرهنگی با رئیس صدا و سیما خبر داد و گفت: طی دو ماه اخیر آمریکایی‌ها با پول هنگفتی که داده‌اند ۱۶ شبکه جدید فارسی زبان راه‌اندازی کرده‌اند.

کد مطلب 2501740

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