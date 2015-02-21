به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ دسته اول ووشو روز جمعه اول اسفندماه در محل آکادمی ووشو برگزار و در نهایت تیم هیئت اردبیل با 30 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. هیئت ووشو ملایر با 27 امتیاز و انصار المهدی (عج) با 24 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. شهرداری ملارد، هیئت لرستان، هیئت البرز و هیئت قزون نیز عناوین چهارم تا هفتم را به نام خود کردند.

در هفته سیزدهم هیئت اردبیل 6 بر 5 نتیجه را به هیئت لرستان واگذار کرد. هیات البرز در پیکار با هیئت قزوین به پیروزی 7 بر صفر دست يافت و هیئت ملایر 7 بر 4 در مصاف با انصار المهدی (عج) پیروز شد.

هفته چهاردهم نیز هیئت قزوین 9 بر صفرنتیجه را به شهرداری ملارد واگذار کرد. هیئت ملارد 7 بر 5 از سد هیئت لرستان گذشت و انصار المهدی (عج) 9 بر 2 هیئت البرز را شکست داد.