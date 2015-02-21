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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۴

اردبیل قهرمان لیگ دسته اول ووشو باشگاه‌های کشور شد

اردبیل قهرمان لیگ دسته اول ووشو باشگاه‌های کشور شد

پرونده رقابتهای لیگ دسته اول ووشو باشگاههای کشور با قهرمانی هیات ووشو اردبیل بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ دسته اول ووشو روز جمعه اول اسفندماه در محل آکادمی ووشو برگزار و در نهایت تیم هیئت اردبیل با 30 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. هیئت ووشو ملایر با 27 امتیاز و انصار المهدی (عج) با 24 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. شهرداری ملارد، هیئت لرستان، هیئت البرز و هیئت قزون نیز عناوین چهارم تا هفتم را به نام خود کردند.

در هفته سیزدهم هیئت اردبیل 6 بر 5 نتیجه را به هیئت لرستان واگذار کرد. هیات البرز در پیکار با هیئت قزوین به پیروزی 7 بر صفر دست يافت و  هیئت ملایر 7 بر 4 در مصاف با انصار المهدی (عج) پیروز شد. 

هفته چهاردهم نیز هیئت قزوین 9 بر صفرنتیجه را به  شهرداری ملارد واگذار کرد. هیئت ملارد 7 بر 5 از سد هیئت لرستان گذشت و انصار المهدی (عج) 9 بر 2 هیئت البرز را شکست داد. 

کد مطلب 2501742

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