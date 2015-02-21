افزایش بودجه ۴ دانشگاه در تلفیق/ تصویب بودجه کمکی سایر دانشگاهها

جبار کوچکی‌نژاد -نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین اخبار بودجه آموزش عالی در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در جلساتی که برای بودجه سال ۹۴ آموزش عالی برگزار شده بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرده تقریبا به تصویب رسیده است.

وی افزود: در بندی که مربوط به کمک به صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان است، دولت ۳۰۰ میلیون دلار به این صندوق اختصاص داده تا به سرمایه صندوق کمک شود. براساس قانون برنامه پنجم تا پایان این برنامه، دولت باید ۳ هزار میلیارد تومان سپرده در این صندوق داشته باشد ولی متاسفانه هنوز به یک هزار میلیارد تومان هم نرسیده است.

وی افزود: اشکالی که پیش آمده این است که کمیسیون تلفیق لایحه دولت را تغییر داده و نوشته از طریق بانک های عامل به شرکت های دانش بنیان کمک شود. این یعنی عملا هیچ کمکی به صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان انجام نمی شود و باید شرکت ها از بانک ها وام بگیرند. در حالی که این صندوق وام های کم بهره و حتی بلاعوض به مخترعین و شرکت های تولید کننده علم می دهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این بند از تبصره لایحه را به کمیسیون تلفیق برگشت دادیم و این هفته جلسه داریم تا سرمایه صندوق به ریال تبدیل شود و طبق برنامه پنجم توسعه سرمایه آن نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

کوچکی نژاد در خصوص بودجه دانشگاه ها و افزایش آن گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق افزایشی را به سر جمع بودجه برخی دانشگاه های در نظر گرفته ایم. مثلا به بودجه سال آینده دانشگاه فنی و حرفه ای ۲۵ میلیارد تومان، دانشگاه علمی کاربردی ۵ میلیارد تومان، دانشگاه فرهنگیان ۳۳ میلیارد تومان و دانشگاه شهید رجایی ۵ میلیارد تومان اضافه شده است.

وی افزود: برای دیگر دانشگاه ها هم بودجه ۱۸۰ میلیارد تومانی را بصورت متمرکز در اختیار وزارت علوم قرار داده ایم تا در طول سال اگر دانشگاهی با مشکل مالی مواجه شد از این مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان پولی را در اختیار آنها قرار بگیرد.

وی گفت: این بودجه متمرکز در کمیسیون تلفیق تصویب شده و دیگر در صحن مجلس در مورد آن بحثی نمی شود، مگر اینکه نماینده ای به آن اعتراض کند تا در صحن رای گیری شود.