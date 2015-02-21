محمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط تیم شرکت حفاری برای بازی با پایاسازه با بیان مطلب فوق اظهار کرد: خوشبختانه بعد از برگزاری چند جلسه تمرین، شرایط خوبی داریم. ما یک روز زودتر به تبریز سفر کردیم تا یک جلسه تمرین هم اینجا داشته باشیم. البته برف بسیار سنگینی باریده و شرایط آب و هوایی کاملا با اهواز متفاوت است.

وی تاکید کرد: ما این هفته بازی آسانی نداریم. برای پایاسازه احترام زیادی قائلیم. به بازیکنانم هم تاکید کرده‌ام که تیم‌های صدر، میانه یا انتهای جدولی هیچ تفاوتی با هم ندارند و حتی بازی با تیم‌های پایین جدول دشوارتر هم هست.

سرمربی حفاری با بیان اینکه نتیجه این هفته دیدار تیمش با پایاسازه اهمیت زیادی برایش دارد، گفت: اگر بتوانیم این هفته نتیجه مطلوبی بگیریم، دوباره به جدول و به جمع مدعیان بر خواهیم گشت. ضمن اینکه تاسیسات دریایی و گیتی پسند (تیم‌های اول و دوم جدول) هم به مصاف هم می‌روند که نتیجه این مسابقه هرچه باشد به نفع ماست.

ناظم الشریعه در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال همانطور که گفتم پایاسازه تیم خیلی خطرناکی است. تیم‌های انتهای جدولی چیزی برای از دست دادن ندارند و با تمام قوا در این هفته‌های پایانی بازی می‌کنند.

سرمربی تیم فوتسال حفاری در پایان با اشاره به حل مشکل مالی بازیکنان این تیم، گفت: خوشبختانه با زحمات مدیرعامل شرکت حفاری و همچنین مدیرعامل باشگاه مشکل مالی برطرف شد. حمایت مسئولان از تیم، مایه دلگرمی بود.

تیم فوتسال شرکت حفاری فردا یکشنبه در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال در تبریز میهمان تیم پایاسازه است. حفاری در حال حاضر با 38 امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد.