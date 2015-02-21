البرز نایب قهرمان مسابقات پرورش اندام کشور شد

حمید حیدرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره از رقابت ها بیش از ۳۰۰ ورزشکار از استان های مختلف کشوردر رده های سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در سالن شش هزار نفری شهدای شهر رشت با هم به رقابت پرداختند که در نهایت با قهرمانی استان تهران و کسب مقام دوم برای تیم البرز همراه بود.

وی به امتیازات کسب شده تیم های برتر مسابقات اشاره کرد و گفت: در پایان این رقابت ها، تیم پرورش اندام استان تهران (الف) با کسب ۸۵ امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، تیم پرورش اندام البرز (الف) با کسب ۸۱ امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و اصفهان نیز با کسب ۶۹ امتیاز عنوان سوم این رقابت ها را کسب کرد.

رییس هیئت پرورش اندام و بدنسازی استان البرز خاطرنشان کرد: در رقابت های انفرادی رده سنی بزرگسالان در وزن ۶۵ کیلوگرم محمدجواد فدوی، در وزن ۸۰ کیلوگرم حامد داودآبادی و در وزن ۹۰ کیلوگرم حمید احمدی از البرز به مقام نخست رسیدند.

حیدرخانی با قدردانی از تلاش اعضای تیم اعزامی البرز به این رویداد کشوری کسب عنوان نایب قهرمانی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: امسال برنامه ریزی این هیات به گونه ای بود که کمترین فاصله میان مسابقات انتخابی و کشوری را شاهد بودیم و همین مسئله موجب شد نفرات تیم استان با آمادگی کامل در مسابقات رشت حاضر شوند و اگر کمی نحوه برگزاری مسابقات و داوری ها بهتر بود کسب مقام نخست دور از دسترس نبود.

وی در پایان به نشست اخیر اعضای این هیئت با رییس فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی کشور هم اشاره کرد و گفت:در این نشست ناصر پورعلی فرد با ابراز رضایت از عملکرد البرز در این ورزش از واگذاری میزبانی برخی مسابقات کشوری در سال آتی به این استان خبر داد و بر این اساس سال آینده برای البرز سال پرکارتری خواهد بود.