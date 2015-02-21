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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۴

کریمی فر خبر داد:

مدارس دو شهر لرستان به دلیل بارش سنگین برف تعطیل شد

مدارس دو شهر لرستان به دلیل بارش سنگین برف تعطیل شد

خرم آباد - مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از تعطیلی مدارس دو شهرستان این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز کریمی فر در این رابطه اظهار داشت: مدارس دو شهر نورآباد و الیگودرز استان لرستان به دلیل بارش سنگین برف و همچنین برودت هوا در نوبت صبح امروز شنبه تعطیل شد.

وی بیان داشت: به دلیل بارش سنگین برف مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه این دو شهر در نوبت صبح تعطیل شده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین از تعطیلی مدارس تابعه این شهرها مانند "زز و ماهرو" و کاکاوند خبر داد.

کریمی فر یادآور شد: مدارس سایر شهرستانهای استان فعال بوده و دانش آموزان در کلاس های درس خود حاضر شده اند.

 

کد مطلب 2501757

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