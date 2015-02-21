مدارس دو شهر لرستان به دلیل بارش سنگین برف تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز کریمی فر در این رابطه اظهار داشت: مدارس دو شهر نورآباد و الیگودرز استان لرستان به دلیل بارش سنگین برف و همچنین برودت هوا در نوبت صبح امروز شنبه تعطیل شد.

وی بیان داشت: به دلیل بارش سنگین برف مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه این دو شهر در نوبت صبح تعطیل شده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین از تعطیلی مدارس تابعه این شهرها مانند "زز و ماهرو" و کاکاوند خبر داد.

کریمی فر یادآور شد: مدارس سایر شهرستانهای استان فعال بوده و دانش آموزان در کلاس های درس خود حاضر شده اند.