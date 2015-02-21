روز حساس بالانشینان و دربی اهواز/ صدرنشین گروه ب در خطر!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر فردا یکشنبه با برگزاری 11 دیدار پیگیری میشود که در گروه "الف" 3 بازی بسیار حساس و سرنوشت ساز بین تیمهای بالای جدول برگزار میشود و نتایج آنها بازهم میتواند تغییراتی را رده بالانشینان بوجود آورد.
یکی از این دو بازی، دربی اهواز است، جاییکه استقلال این شهر میزبان فولادنوین صدرنشین است. استقلالیها که در 4 بازی گذشته خود 3 شکست را تجربه کرده و به همین دلیل از صدرجدول فاصله گرفت است، در صورت رسیدن به 3 امتیاز این دربی، ضمن بهتر کردن شرایط خود، اختلافش با فولاد صدرنشین را کاهش میدهد. در این مسابقه که تساوی به ضرر دو تیم است، فولاد با بردن این دربی، وضعیتش در بالای جدول را به مراتب بهتر خواهد کرد.
در مازندران هم، نساجی میزبان ایرانجوان بوشهر است. نساجی رده سومی که به خاطر تفاضل گل یک پله پائینتر از ایرانجوان قرار گرفته است، تنها در صورت پیروزی در این بازی میتواند امیدوار به صعود باشد اما از دست دادن امتیاز در خانه، شاید محکوم به از دست دادن جایگاه سومیاش شود. همین مسائل برای ایرانجوان هم وجود دارد، تیمی که برای حفظ جایگاه دومی و نزدیک شدن به فولاد صدرنشین نیاز به پیروزی در این بازی دارد.
فجرسپاسی شیراز - شهرداری اردبیل، دیگر بازی حساس این گروه است. برنده این بازی به رده پنجم میرسد و شاید هم بالاتر، به همین دلیل هیچکدام از دو تیم نمیخواهند امتیازی در این مسابقه از دست بدهند. گیتیپسند اصفهان - مس کرمان هم یک بازی مهم است زیرا با توجه به اختلاف 3 امتیازی بین رده چهارم تا نهم، تیمی که در این بازی 3 امتیاز بگیرد، جایگاه بهتری را برای خود در جدول ردهبندی این گروه بدست میآورد.
آلومینیوم هرمزگان رده هشتمی هم در خانه از نیروی زمینی تهران پذیرایی میکند، مسابقهای که برای فرار از ردههای پائین جدول است. این شرایط در بازی تربیت نوین یزد و نفت و گاز گچساران که دو تیم قعرنشین این گروه هستند، هم وجود دارد. البته وضعیت تربیت یزد در این گروه جالب نیست و حداقل برای امیدواری جهت بقا، باید امتیاز کامل دیدارهای خانگی خصوصا چنین بازیهایی را از دست ندهد.
برنامه دیدارهای گروه "الف" از لیگ دسته اول و جدول ردهبندی این گروه به شرح زیر است:
یکشنبه - سوم اسفندماه
* نساجی مازندران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* تربیت نوین یزد - نفت و گاز گچساران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری
* فجرسپاسی شیراز - شهرداری اردبیل، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه
* گیتیپسند اصفهان - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه آرارات
* آلومینیوم هرمزگان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه خلیج فارس
* استقلال اهواز - فولادنوین اهواز، ساعت 15:00، ورزشگاه تختی اهواز
جدول ردهبندی گروه الف:
1- فولاد اهواز 28 امتیاز
2- ایرانجوان بوشهر 22 امتیاز - تفاضل گل 3+
3- نساجی مازندران 22 امتیاز - تفاضل گل 1+
4- استقلال اهواز 21 امتیاز
5- شهرداری اردبیل 20 امتیاز
6- فجرسپاسی شیراز 19 امتیاز
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11- نفت و گاز گچساران 14 امتیاز
12- تربیت نوین یزد 6 امتیاز
در گروه "ب" مس رفسنجان صدرنشین پس از دو ناکامی متوالی، خطر از دست دادن صدر را احساس کرده است. این تیم در این هفته در حالی میزبان شهرداری بندرعباس یکی از دو تیم قعرنشین گروه است که در صورت از دست دادن امتیاز در این بازی، ممکن است پس از مدتها با صدر وداع کند. البته بندرعباسیها هم برای اینکه اختلاف خود با تیم نهم به بالای جدول را کاهش دهند، نیاز به امتیاز کامل این بازی سخت دارند.
اما مهمترین بازی این گروه در همدان برگزار میشود، جائیکه پاس رده دومی میزبان سیاهجامگاه رده سومی است. پاس به لطف برد هفته پیش و باخت سیاهجامگان به رده دوم صعود کرد و اگر در این بازی پیروز شود و مس در خانه امتیاز از دست بدهد، در پایان هفته پانزدهم صدرنشین میشود. این شانسی است که شاگردان داوود مهابادی نمیخواهند آن را به راحتی از دست دهند. البته سیاهجامگان هم برای بازگشت به رده دوم، تنها باید در این مسابقه پیروز شود.
شاید نبرد این دو تیم بیشتر به سود صنعت نفت آبادان رده چهارمی باشد زیرا در صورت تساوی این مسابقه و برد خانگی آبادانیها برابر شهرداری تبریز، این تیم دوباره به رده دوم باز میگردد. آبادانیها این شانس را دارند حداقل بازیهای این هفته را با صعود در جدول به پایان برساند، مگر اینکه اسیر تیم شهرداری شوند که با هدایت خداداد عزیزی این روزها عملکرد خوبی دارد و حتی هفته پیش سیاهجامگان را در مشهد شکست داد.
پارسه هم در تهران میزبان فولاد یزد است و به این بازی تنها برای کاهش اختلافش با 4 تیم بالای جدول نگاه میکند. البته فولادیها هم در صورت رسیدن به برد در تهران، صعود چشمگیری در جدول این گروه خواهد داشت. راهیان کرمانشاه قعرنشین هم در خانه روز سختی را برابر داماش گیلان دارد و برای رها شدن از این جایگاه تلخ، نمیخواهد امتیازی از دست بدهد. البته داماشیها هم برای نزدیک شدن به ردههای بالای جدول به پیروزی در این بازی میاندیشد.
برنامه دیدارهای گروه "ب" از لیگ دسته اول و جدول ردهبندی این گروه به شرح زیر است:
یکشنبه - سوم اسفندماه
* پارسه تهران - فولاد یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه صنایع دفاع
* پاس همدان - سیاهجامگان مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس
* مس رفسنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی
* راهیان کرمانشاه - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه کارگران
* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی
جدول ردهبندی گروه ب: (این جدول بدون احتساب نتایج صنعت نفت و پارسه مقابل اتکا تنظیم شده است)
1- مس رفسنجان 28 امتیاز
2- پاس همدان 26 امتیاز
2- سیاهجامگان مشهد 25 امتیاز
3- صنعت نفت آبادان 24 امتیاز (یک بازی کمتر)
5- پارسه تهران 19 امتیاز (یک بازی کمتر)
6- داماش گیلان 18 امتیاز
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10- شهرداری بندرعباس 11 امتیاز
11- راهیان کرمانشاه 10 امتیاز
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